Trump zbulon programin 'Llogaritë Trump' me një investim prej 1,000 dollarësh për të porsalindurit amerikanë
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, njoftoi të mërkurën një propozim që synon t'u japë amerikanëve të porsalindur një avantazh financiar, duke thënë se iniciativa do t'u ofrojë fëmijëve një rol të hershëm në të ardhmen ekonomike të vendit.
"Për herë të parë, ne do t'i japim çdo fëmije të porsalindur amerikan një rol financiar në të ardhmen, një avantazh në jetë dhe një shans të drejtë për Ëndrrën Amerikane", tha Trump në një samit për të lansuar "Llogaritë Trump", të cilat përfshijnë një investim fillestar qeveritar prej 1,000 dollarësh për fëmijët e kualifikuar të lindur midis viteve 2025 dhe 2028.
Trump tha se programi është hartuar për të ndihmuar fëmijët që përndryshe mund ta fillonin jetën me pak ose aspak burime financiare, duke argumentuar se llogaritë mund të rriten ndjeshëm.
"Ne do të vendosim 3-4 trilionë dollarë pasuri në duart e amerikanëve të rinj, të cilët përndryshe do të kishin filluar me të vërtetë pa asgjë", tha ai.
Trump tha se beson që llogaritë do të mbahen mend si "një nga risitë më transformuese të politikave" të të gjitha kohërave.
Ai e përshkroi iniciativën si një ndarje nga trashëgimitë fiskale të administratave të kaluara.
Thanks to Trump Accounts, President Donald J. Trump is giving every newborn American child a financial stake in the future, a head start at life, and a fair shot at the AMERICAN DREAM. 🇺🇸 pic.twitter.com/3YZipIMzI6
— The White House (@WhiteHouse) January 28, 2026
"Çdo president në historinë moderne i ka lënë fëmijët tanë vetëm me borxhe. Por nën këtë administratë, ne do t'i lëmë çdo fëmije me pasuri të vërteta dhe një shans për liri financiare", shtoi ai.
Ndërkohë janë publikuar detaje rreth kësaj iniciative, sipas të cilës, "Llogaritë Trump" janë në dispozicion të çdo fëmije amerikan nën 18 vjeç me një numër të Sigurimeve Shoqërore dhe familjet e tyre mund të financojnë llogaritë, të cilat duhet të investohen në një fond indeksi që ndjek tregun e përgjithshëm të aksioneve.
Kur fëmijët mbushin 18 vjeç, ata mund të tërheqin fondet për t'i përdorur për arsimimin e tyre, për të blerë një shtëpi ose për të filluar një biznes.
"Prindërit, punëdhënësit, kishat, shtetet dhe të dashurit do të jenë gjithashtu në gjendje të shtojnë deri në 5,000 dollarë në para shtesë për ato llogari", citohet të ketë thënë Trump.
"Dhe me çdo kontribut modest, llogaria Trump duhet të arrijë të paktën 50,000 dollarë në vlerë deri në kohën kur fëmija mbush 18 vjeç. Mund të jetë shumë më tepër se kaq. Me kontribute pak më të mëdha, llogaria tipike do të rritet në 100,000 deri në 200,000 dollarë. Madje mund të rritet deri në 300,000 dollarë për fëmijë". /Telegrafi/