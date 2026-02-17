Trump thotë se do të përfshihet 'indirekt' në bisedimet bërthamore me Iranin
Donald Trump ka thënë se do të përfshihet "indirekt" në bisedimet midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, të cilat do të fillojnë në Gjenevë më vonë të martën.
Duke folur me gazetarët në bordin e Air Force One, presidenti amerikan shtoi se besonte se Irani donte të arrinte një marrëveshje mbi programin e tij bërthamor, transmeton Telegrafi.
Raundi i dytë i bisedimeve në Zvicër vjen pas kërcënimeve të përsëritura ushtarake kundër Iranit për shkak të shtypjes vdekjeprurëse të protestave antiqeveritare nga vendi, dhe mosmarrëveshjes së vazhdueshme mbi programin e tij bërthamor.
Të hënën, ministria e Jashtme në Teheran tha se besonte se qëndrimi i SHBA-së për çështjen bërthamore ishte zhvendosur drejt "një qëndrimi më realist".
Irani thotë se takimi i së martës, i ndërmjetësuar nga Omani, do të përqendrohet në programin e tij bërthamor dhe në heqjen e mundshme të sanksioneve ekonomike të vendosura nga SHBA-të. Uashingtoni më parë ka treguar se dëshiron të diskutojë edhe çështje të tjera, të tilla si rezervat e raketave të Iranit.
Duke i cilësuar bisedimet si "shumë të rëndësishme", Trump sugjeroi se Teherani ishte i motivuar këtë herë për të negociuar.
"Nuk mendoj se ata duan pasojat e mosarritjes së një marrëveshjeje", tha Trump, duke shtuar se Irani mësoi pasojat e një qëndrimi të ashpër në bisedimet verën e kaluar kur SHBA-të bombarduan vendet bërthamore iraniane.
"Mund të kishim arritur një marrëveshje në vend që të dërgonim B-2 për të eliminuar potencialin e tyre bërthamor. Dhe na u desh të dërgonim B-2. Shpresoj se do të jenë më të arsyeshëm", tha Trump, duke iu referuar bombarduesve të fshehtë që kryen bombardimet.
Kërcënimet e presidentit kanë ardhur mes një grumbullimi ushtarak amerikan në Lindjen e Mesme gjatë disa javëve të fundit.
BBC Verify tani ka konfirmuar vendndodhjen e transportuesit amerikan të avionëve USS Abraham Lincoln pranë Iranit, duke përdorur imazhe satelitore.
SHBA-të thuhet gjithashtu se kanë dërguar USS Gerald R Ford, anijen luftarake më të madhe në botë, në Lindjen e Mesme, e cila mund të mbërrijë në rajon brenda tre javëve të ardhshme.
Përveç mbërritjes së Abraham Lincoln, BBC Verify ka ndjekur gjithashtu një rritje të shkatërruesve amerikanë, anijeve luftarake dhe avionëve luftarakë në rajon.
Ministri i Jashtëm i Iranit, Abbas Araqchi, u takua të hënën me shefin e mbikëqyrësit bërthamor të OKB-së, duke thënë në një postim në X se ishte në Gjenevë për të "arritur një marrëveshje të drejtë dhe të barabartë".
"Çfarë nuk është në tryezë: nënshtrimi para kërcënimeve", tha Araqchi.
Irani i është përgjigjur përforcimit të SHBA-së me shfaqjen e vet të forcës. Të hënën, trupat e Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) nisën një stërvitje detare në Ngushticën e Hormuzit, e vendosur në Gjirin Persik midis Omanit dhe Iranit.
Ngushtica konsiderohet një rrugë jetike ndërkombëtare ujore dhe rrugë eksporti nafte nga shtetet arabe të Gjirit.
Shtëpia e Bardhë tha të dielën se Uashingtoni ka dërguar të dërguarin e Lindjes së Mesme, Steve Witkoff, dhe dhëndrin e Trump, Jared Kushner.
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha se arritja e një marrëveshjeje me Teheranin do të ishte "shumë e vështirë".
"Mendoj se ekziston një mundësi këtu për të arritur një marrëveshje diplomatike... por nuk dua ta ekzagjeroj as këtë. Do të jetë e vështirë", tha Rubio gjatë një vizite në Hungari të hënën. /Telegrafi/