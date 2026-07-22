Trump premton mbështetjen e SHBA-së për Libanin në takimin me presidentin libian në Shtëpinë e Bardhë
Presidenti amerikan Donald Trump u zotua ta ndihmojë Libanin "shumë" gjatë një takimi në Shtëpinë e Bardhë të martën me homologun e tij libanez, Joseph Aoun, i cili udhëtoi për në Uashington duke kërkuar mbështetjen e SHBA-së për stabilitet afatgjatë pas muajsh lufte midis Izraelit dhe grupit militant Hezbollah të mbështetur nga Irani.
"Ka qenë një vend dhe vend shumë i keqtrajtuar dhe ne do ta trajtojmë siç duhet dhe me respektin që meriton", i tha Trump, Aounit.
"Ne do ta ndihmojmë shumë", tha ai, pa dhënë detaje konkrete, transmeton Telegrafi.
Aoun falënderoi presidentin amerikan për mbështetjen e tij, duke shkruar në librin e mysafirëve të Shtëpisë së Bardhë se ndjente "vlerësim të thellë për miqësinë e presidentit Trump dhe për mbështetjen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin Libanit, sovranitetit të tij, institucioneve të tij legjitime dhe Forcave të Armatosura Libaneze".
I pyetur për një tërheqje të plotë ushtarake izraelite nga Libani, Trump tha: "Ata janë në proces ta bëjnë këtë. Ata janë në proces të ripozicionimit", por nuk dha hollësira.
Aoun vlerësoi qasjen e Trump, duke i thënë: "Vizioni yt është paqja" dhe duke e përshkruar atë si "trashëgiminë" e tij.
"Pajtohem me këtë", bëri shaka Trump. Më pas e quajti Aoun të pashëm dhe tha se ai "di si të më kontaktojë", duke shtuar: "Tani ai mund të ketë çdo gjë".
SHBA-të kanë nxitur paqen në Liban, por janë përqendruar gjithnjë e më shumë në një përshkallëzim të ri në luftën me Iranin, e cila ka destabilizuar më tej Lindjen e Mesme.
Të mërkurën, Trump tha se kishte pak interes, të paktën për momentin, për të zhvilluar bisedime me udhëheqësin e Iranit për t'i dhënë fund konfliktit.
Libani shpreson që bisedimet të rezultojnë në tërheqjen e trupave izraelite nga zona të mëdha të Libanit jugor që aktualisht i pushton, dhe që ushtria libaneze të marrë mbështetje për të vendosur kontroll të plotë në zonat ku militantët e Hezbollahut kishin mbajtur ndikim.
Ndërkohë, SHBA-të thanë se operacionet kishin filluar në tre fshatra sipas një plani pilot që synonte lehtësimin e vendosjes së ushtrisë libaneze ndërsa forcat izraelite përgatiten të ridislokohen nga pjesë të Libanit jugor. /Telegrafi/