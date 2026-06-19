Trump: Pa mua Izraeli do të ishte shkatërruar plotësisht, nuk do ekzistonte
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se Izraeli do të ishte “shkatërruar” pa ndërhyrjen e tij gjatë konfliktit të fundit në Lindjen e Mesme, ndërsa deklaroi gjithashtu se ai mban ndikim të konsiderueshëm mbi kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, dhe mund të frenojë veprimet e mëtejshme ushtarake në Liban.
Duke folur në The Axios Show, Trump mbrojti rolin e tij në konflikt dhe argumentoi se mbështetja e SHBA-së kishte qenë kritike për mbijetesën e Izraelit.
"Nëse nuk do të ishte për Donald Trumpin, Izraeli do të ishte shkatërruar plotësisht", deklaroi presidenti amerikan.
“Ne jemi ata që i kemi armët, ne jemi ata që e kemi të gjithë marrëveshjen, ne jemi ata që i kemi bombarduesit B-2”, shtoi ai.
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Kur u pyet për marrëdhënien e tij me Netanyahun, Trump i përshkroi lidhjet midis dy udhëheqësve si të forta, por sugjeroi se herë pas here kishte nevojë të frenonte kryeministrin izraelit.
"Janë mirë, por duhet ta mbajmë pak të frenuar”, tha ai.
Presidentit amerikan iu bë gjithashtu një pyetje nëse mund ta parandalonte Izraelin nga kryerja e sulmeve të mëtejshme në Liban.
"Po. Ata kanë shumë respekt për mua dhe bëjnë siç them unë”, u përgjigj ai. /Telegrafi/