Trump: Jam numri një në TikTok, më shohin miliarda njerëz
Presidenti amerikan, Donald Trump, ka deklaruar në një video të publikuar në rrjete sociale se ka ndikim të madh në TikTok.
“Dëgjoj shumë për TikTok-un dhe gjithë ndikimin që kanë, si është i padrejtë dhe si është kështu e ashtu. Por ja ku është problemi i vetëm: Unë jam numri një në TikTok. A mund ta besoni? Unë jam numri një”, tha Trump.
Ai thotë se videot e tij shihen nga “miliarda e miliarda njerëz” dhe argumentoi se kjo tregon se ai ka ndikim të madh në platformë.
Në fund të videos, ai bën thirrje kundër asaj që e quajti “komunizëm”.
Deklarata vjen ndërsa debati në SHBA për sigurinë dhe pronësinë e TikTok-ut ka qenë në qendër të vëmendjes politike, me shqetësime të ngritura nga zyrtarë amerikanë për ndikimin e mundshëm të kompanisë mëmë kineze mbi të dhënat dhe përmbajtjen në platformë. /Telegrafi/