Trump, Ishulli Kharg dhe nafta e Iranit - interesim që daton dekada më parë
Ishulli Kharg, një pjesë tokësore me gjatësi rreth pesë milje (afërsisht 8 kilometra), është një nga nyjet më të rëndësishme të industrisë së naftës në Iran, duke përbërë më shumë se 90 për qind të eksporteve të vendit.
Ky ishull ka qenë shpesh në qendër të raportimeve tona për luftën dhe tensionet në Lindjen e Mesme, për shkak të rëndësisë strategjike që ka për ekonominë globale të energjisë.
Sot, mediat iraniane raportojnë për sulme të reja që kanë goditur ishullin Kharg, shkruan Sky News. Ende nuk dihet saktësisht natyra e këtij sulmi të fundit dhe shtrirja e dëmeve, por çdo incident në këtë zonë ka potencial për të ndikuar ndjeshëm tregjet e naftës dhe furnizimet globale.
Ishulli Kharg ka tërhequr vëmendjen ndër vite edhe nga presidenti amerikan, Donald Trump, i cili ka komentuar më parë për mundësinë e ndërhyrjeve në këtë zonë, duke e konsideruar atë një vend kyç strategjik, shkruan skynews.
Historia e ishullit daton që nga vitet 1950, kur u zhvillua si qendër për impiantin e madh të naftës që funksionon edhe sot. Me impiantet e tij të përparuara për rafinim dhe magazinim të naftës, Kharg është një nyje jetike për industrinë iraniane dhe një pikë kyçe për energjinë globale.
Çdo sulm apo incident në këtë ishull jo vetëm që kërcënon prodhimin dhe eksportet e naftës së Iranit, por gjithashtu mund të shkaktojë shqetësime në tregjet ndërkombëtare dhe zinxhirët e furnizimit, duke rritur pasigurinë në një rajon tashmë të tensionuar.
Ishulli Kharg është shtëpi për të paktën tetë mijë banorë, shumica e të cilëve punojnë direkt ose indirekt në industrinë e naftës. Për shkak të rëndësisë strategjike dhe objektivave industrialë që ndodhen aty, qasja në ishull është e kufizuar për publikun dhe vizitorët e jashtëm, gjë që i ka dhënë nofkën e njohur “ishulli i ndaluar”.
Kjo izolim e bën ishullin jo vetëm një nyje kritike për eksportet e naftës iraniane, por edhe një zonë të ndjeshme për sigurinë kombëtare dhe ndërkombëtare, ku çdo incident apo sulm mund të ketë pasoja të menjëhershme për industrinë globale të energjisë.
Pikëpamja e Trumpit në vitet 1980: 'Do të hyja brenda dhe do ta merrja'
Në vitet 1980, kur Donald Trump sapo po fillonte të mendonte për t’u futur në politikë, ai i tha gazetës The Guardian se do të vepronte direkt mbi Ishullin Kharg, duke thënë se “do t’i bëja punë Ishullit Kharg; do të hyja dhe do ta merrja”.
Trump sqaroi se veprimi i tij do të ishte i justifikuar vetëm në rast se interesat amerikane do të sulmoheshin, në një kohë kur trafiku detar në Gjirin Persik ishte nën vëzhgim dhe shqetësim për shkak të luftës Iran-Irak.
Ai pohoi se marrja e ishullit do të ishte gjithashtu një mënyrë e mirë për të shtrënguar presionin ndaj Iranit, duke e konsideruar atë një vend strategjik që mund të ndikonte në dinamikën e rajonit dhe kontrollin mbi eksportet e naftës.
'Do ta mbaja naftën': Çfarë tha Trump dje
Donald Trump e shprehu sërish interesin e tij për naftën e Iranit edhe dje.
“Nëse do të ishte zgjedhja ime, do të mbaja naftën. Por gjithashtu dua të bëj të lumtur njerëzit e vendit tonë,” i tha Trump gazetarëve gjatë evenimentit vjetor të ‘White House Easter Egg Roll’.
Megjithatë, fjalët e tij duket se tregonin një lëkundje drejt pranimit të opinionit publik amerikan për luftën.
Trump shtoi se, “fatkeqësisht, populli amerikan dëshiron të na shohë të kthehemi në shtëpi,” duke lënë të kuptohet se presioni nga brenda vendit mund të kufizojë ambiciet e tij strategjike në rajon.
“Nëse do të varej nga unë, do të merrja naftën, do ta mbaja dhe kjo do të sillte shumë të ardhura. Gjithashtu do të kujdesesha për popullin e Iranit shumë më mirë sesa është bërë deri tani,” shtoi Donald Trump, duke theksuar interesin e tij strategjik për burimet energjetike të rajonit.
Më herët, Trump ngriti mundësinë e marrjes së Ishullit Kharg gjatë një interviste për Financial Times muajin e kaluar, duke thënë: “Ndoshta e marrim Ishullin Kharg, ndoshta jo.”
Disa lexues mund të kujtojnë edhe komentet e tij të vitit 2011 në një intervistë për Wall Street Journal, ku ai deklaroi se SHBA-ja duhet të kishte marrë naftën nga Iraku.
“Më dëgjuat, unë do të merrja naftën,” tha ai atëherë, duke shtuar: “Unë nuk do të lija Irakun dhe të lejoja Iranin të merrte naftën.”
Këto deklarata pasqyrojnë vazhdimësinë e qëndrimeve të Trumpit për përdorimin e burimeve energjetike si instrument politik dhe strategjik në Lindjen e Mesme. /Telegrafi/