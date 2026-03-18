Trileçe me karamel: Shija që shkrin në gojë dhe pushton çdo tryezë
Pandispanjë e ajrosur e lagur me përzierje qumështi, e mbuluar me krem të lehtë dhe karamel të artë – një ëmbëlsirë që surprizon në çdo kafshatë
Në mesin e ëmbëlsirave që zakonisht dominojnë tryezën e Bajramit, trileçja po fiton gjithnjë e më shumë vëmendje si një zgjedhje më e lehtë dhe më bashkëkohore. E dalluar për teksturën e saj të butë dhe shijen e balancuar, ajo arrin të ndërthurë thjeshtësinë e përbërësve me një rezultat elegant.
Ndryshe nga ëmbëlsirat me sherbet të rëndë, kjo ëmbëlsirë ofron freski dhe lehtësi, duke e bërë ideale për t’u shijuar pas një vakti festiv.
Me kombinimin e pandispanjës së njomë, kremit të butë dhe shtresës së karamelit, kjo ëmbëlsirë sjell harmoni shijesh dhe një përvojë të këndshme në çdo kafshatë, duke u kthyer në një zgjedhje të preferuar për festat e Bajramit, transmeton Telegrafi.
Përbërësit
Për pandispanjën:
- 6 vezë (në temperaturë ambienti)
- 150 g sheqer
- 150 g miell
- 1 lugë çaji pluhur pjekës
- 1 lugë çaji vanilje
Për përzierjen e qumështit:
- 500 ml qumësht
- 200 ml ajkë (krem qumështi)
- 3 lugë gjelle sheqer
Ky kombinim i jep emrin “trileçe” – tre lloje qumështi/yndyre qumështi
Për shtresën e sipërme:
- 300 ml ajkë për rrahje
Për karamelin:
- 150 g sheqer
- 50 g gjalpë
- 100 ml ajkë
Përgatitja hap pas hapi
1. Përgatitja e pandispanjës (baza)
Ndani të bardhat nga të verdhat e vezëve.
- Rrihni të bardhat derisa të bëhen shkumë e qëndrueshme
- Shtoni gradualisht sheqerin dhe vazhdoni rrahjen
- Shtoni të verdhat një nga një
- Përzieni miellin me pluhurin për pjekje dhe shtojeni me kujdes
Masa duhet të jetë e ajrosur dhe e lehtë
Hidheni në tepsi dhe piqeni në 180°C për 25–30 minuta, derisa të marrë ngjyrë të artë.
Lëreni të ftohet plotësisht.
2. Përzierja me qumësht (sekreti kryesor)
Përzieni qumështin, ajkën dhe sheqerin derisa të treten.
Me një pirun ose thikë, shponi sipërfaqen e pandispanjës.
Hidhni gradualisht përzierjen e qumështit mbi të.
Lëreni të thithë mirë – kjo e bën ëmbëlsirën jashtëzakonisht të butë
3. Shtresa e kremit
Rrihni ajkën derisa të bëhet krem i trashë.
Shtrijeni në mënyrë të njëtrajtshme mbi pandispanjë.
4. Përgatitja e karamelit
- Shkrijeni sheqerin në temperaturë mesatare pa e përzier shumë
- Kur të marrë ngjyrë të artë, shtoni gjalpin
- Shtoni me kujdes ajkën dhe përziejeni derisa të bëhet masë e lëmuar
Lëreni të ftohet pak (jo shumë i nxehtë)
5. Finalizimi
Hidhni karamelin mbi krem dhe shpërndajeni në mënyrë të barabartë.
Vendoseni ëmbëlsirën në frigorifer për të paktën 4 orë, idealisht gjatë natës.
Këshilla për rezultat perfekt
- Mos e lini pandispanjën shumë të thatë – duhet të mbetet e butë
- Përzierjen e qumështit shtojeni gradualisht
- Karamelin mos e digjni, përndryshe bëhet i hidhur
- Sa më gjatë që qëndron në frigorifer, aq më e mirë bëhet
Sugjerim servirjeje
Prijeni në katrorë dhe shërbejeni të ftohtë.
Mund të dekoroni me:
- pak kakao pluhur
- ose arra/lajthi të grimcuara
Shijojeni. /Telegrafi/