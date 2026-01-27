Tri kombëtare evropiane po shqyrtojnë bojkotin e Kupës së Botës 2026
Mbajtja e Kupës së Botës 2026 është vënë në pikëpyetje, pasi një numër gjithnjë e në rritje i vendeve evropiane po shqyrtojnë bojkotimin e garës për shkak të marrëdhënieve të tensionuara me SHBA-në, dhe tani e gjithë çështja ka arritur te politikanët.
Sipas La Gazzetta dello Sport, protestat po udhëhiqen nga Danimarka, ku publiku është i indinjuar nga kërkesa e Presidentit të SHBA-së Donald Trump për të aneksuar Grenlandën, me deri në 90 për qind të danezëve që mbështesin një bojkot të mundshëm të Kupës së Botës. Kjo ndjenjë është përhapur edhe në Suedinë fqinje.
Në Gjermani, çështja u ngrit nga nënkryetari i Federatës Gjermane të Futbollit, Oke Gottlich, i cili në një artikull për Hamburger Morgenpost pyeti "nëse është koha për të menduar konkretisht për ndonjë veprim të fortë".
Reagimi i tij pasoi një apel nga tifozët e St. Pauli, të cilët i kërkuan FIFA-s të njihte Federatën e Futbollit të Grenlandës, i cili do të ishte një akt simbolik që u mbështet edhe nga disa politikanë nga Bashkimi Kristian Demokrat (CDU).
Ju kujtojmë se Danimarka, Suedia dhe Gjermania nuk janë kualifikuar ende për Kupën e Botës, por në mars, i presin kualifikimet për një vend në Botëror.
Përndryshe, probleme shtesë në Amerikë krijohen nga çështjet e sigurisë, veçanërisht pas skenave të fundit nga Minneapolis, ku 3,000 agjentë të shërbimit të imigracionit ICE u vendosën si pjesë e një operacioni anti-imigracion.
Klima e tensionuar ndërkombëtare, tensionet e brendshme në rritje në SHBA dhe pasiguria në lidhje me vizat janë arsyet pse ideja e një bojkoti po fiton gjithnjë e më shumë fuqi çdo javë. /Telegrafi/