Tre persona e marrin me dhunë një vajzë 15-vjeçare nga oborri i shtëpisë së saj në Çegran të Gostivarit
Një rast është denoncuar dje në Polici nga H.D. 50 vjeçare nga fshati Çegran i Gostivarit.
Ajo ka raportuar në polici se më 19.06.2026 rreth orës 19:20, tre persona të panjohur me një veturë kanë hyrë në oborrin e shtëpisë së saj dhe kanë marrë me dhunë vajzën e saj të mitur (15 vjeçe).
Sipas dëshmisë së nënës, ata e kanë futur adoleshenten me forcë në makinë dhe janë larguar në drejtim të panjohur.
Policia po ndërmerr masa intensive për gjetjen e vajzës.
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