MPB: Janë sanksionuar 43 shoferë për moslëshimin e automjeteve me përparësi kalimi
Sot (29.07.2026), në periudhën nga ora 07:00 deri në orën 12:00, është realizuar një aksion kontrollues në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për sanksionimin e shkeljeve lidhur me moslëshimin e automjeteve me përparësi kalimi.
Gjatë kontrollit janë shqiptuar gjithsej 43 masa për këtë lloj shkeljeje në komunikacion, informon MPB.
Gjatë aksionit janë sanksionuar edhe 123 shkelje të tjera të rregullave të komunikacionit.
Ministria e Punëve të Brendshme vazhdon me kontrollet e shtuara në komunikacion me qëllim rritjen e sigurisë në rrugë.
U bëjmë apel të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që t’i respektojnë rregullat dhe rregulloret e komunikacionit.
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