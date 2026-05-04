Toshkovski-Varnes: Konfirmohet angazhimi për forcimin e partneritetit strategjik midis Maqedonisë dhe Shteteve të Bashkuara
Ministri i Brendshëm, Pançe Toshkovski u takua sot me Ambasadoren në Detyrë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoni, Nicole Varnes, thuhet në njoftimin e MPB-së.
Nga atje thonë se në takim u konfirmua vendosmëria e përbashkët për të forcuar më tej partneritetin strategjik midis dy vendeve, si dhe për të vazhduar bashkëpunimin intensiv në fushat kryesore me interes të përbashkët.
"Bashkëbiseduesit diskutuan thellimin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë, sundimit të ligjit dhe përballjes me sfidat bashkëkohore të sigurisë, me referencë të veçantë në rezultatet e vizitës së fundit të punës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe dialogut strategjik të mbajtur në Uashington.
U konkludua se bashkëpunimi dypalësh midis dy vendeve po zhvillohet në një nivel të lartë, me partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që përfaqëson një kontribut të rëndësishëm në përmirësimin e kapaciteteve të sigurisë dhe stabilitetit në rajon.
Në takim u shpreh gatishmëria e ndërsjellë për të thelluar më tej bashkëpunimin dhe për të zbatuar nisma të përbashkëta që synojnë forcimin e kapaciteteve institucionale dhe sigurisë rajonale", thonë nga MPB./Telegrafi/