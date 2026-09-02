Toshkovski: Krimi i organizuar në burgje nuk është problem i izoluar, duhet përgjigje e përbashkët dhe e koordinuar
Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski, mbajti fjalim në Konferencën Rajonale "Krimi i Organizuar në Burgje: Forcimi i Integritetit, Inteligjencës dhe Bashkëpunimit në Evropën Juglindore", të organizuar nga Misioni i OSBE-së në Shkup, ku morën pjesë përfaqësues të institucioneve përkatëse dhe ekspertë nga vendet e rajonit.
Në fjalimin e tij, ministri Toshkovski theksoi se krimi i organizuar në institucionet e vuajtjes së dënimit nuk duhet të trajtohet si një problem i izoluar i burgjeve, pasi strukturat kriminale mund të vazhdojnë të komunikojnë, të ndikojnë dhe të mbajnë rrjetet e tyre edhe pas privimit nga liria, me pasoja për integritetin e institucioneve dhe efikasitetin e të gjithë sistemit të drejtësisë penale.
"Ne duhet t'i pranojmë hapur dobësitë. Mbipopullimi, mënyra e zbatimit të paraburgimit, alternativat e pazhvilluara mjaftueshëm, rreziku i rekrutimit të individëve të cenueshëm dhe mundësia e ndikimit korruptiv krijojnë një hapësirë që strukturat kriminale e shfrytëzojnë. Në të njëjtën kohë, presionet, frikësimi dhe korrupsioni mund të dëmtojnë drejtpërdrejt integritetin dhe qëndrueshmërinë e stafit të burgjeve. Këto sfida janë reale dhe nuk duhet t'i nënvlerësojmë", theksoi Toshkovski.
Ministri theksoi se integriteti duhet të jetë një nga pikat themelore në trajtimin e këtij lloj krimi, përmes standardeve të qarta profesionale, menaxhimit të përgjegjshëm, mekanizmave efikasë për kontrollin dhe parandalimin e korrupsionit, si dhe mbështetjes institucionale për oficerët që të jenë në gjendje t'i rezistojnë presioneve dhe ndikimeve.
Ai gjithashtu veçoi inteligjencën në institucionet penale si një segment veçanërisht të rëndësishëm, duke theksuar se njohja në kohë e rreziqeve kërkon informacion cilësor, analizë të mirë dhe shkëmbim efikas të informacionit midis shërbimeve të burgjeve, policisë, prokurorisë dhe institucioneve të tjera kompetente.
"Asnjë nga këto masa nuk mund të japë rezultate të plota pa bashkëpunim. Nga parandalimi dhe hetimi, përmes aktakuzës dhe gjykimit, deri te ekzekutimi i sanksioneve - institucionet duhet ta shohin krimin si një sfidë të përbashkët. Vetëm përmes mekanizmave të koordinuar operativë, shkëmbimit efikas të informacionit, trajnimit të përbashkët dhe procedurave të qarta të mbrojtjes së integritetit mund të ndërtojmë institucione të qëndrueshme që do të mbrojnë si sigurinë ashtu edhe të drejtat e njeriut", tha Toshkovski.