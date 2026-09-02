Shasivari: Asnjë vend nuk mund ta luftojë i vetëm krimin e organizuar
Në Konferencën Rajonale "Krimi i Organizuar në Burgje - Forcimi i Integritetit, Kapaciteteve të Inteligjencës dhe Bashkëpunimit në Evropën Juglindore", Ministri i Drejtësisë, Jeton Shasivari theksoi në fjalimin e tij se lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në burgje është një nga prioritetet në reformën e sistemit penitenciar.
"Rrjetet kriminale nuk njohin kufij. Ato komunikojnë përtej kufijve, shfrytëzojnë dobësitë e institucioneve dhe lidhin aktivitetet e tyre në vende të shumta. Prandaj, përgjigja jonë duhet të jetë rajonale.
Ne kemi nevojë për shkëmbim më të shpejtë dhe më efikas të informacionit të inteligjencës, koordinim më të mirë midis institucioneve, vlerësime të përbashkëta të rreziqeve të sigurisë dhe korrupsionit dhe ndërtim të përbashkët të kapaciteteve të sistemeve tona penitenciare", tha Shasivari.
Në periudhën e kaluar, janë marrë masa specifike për të forcuar sistemin - janë punësuar 100 zyrtarë të rinj, është filluar trajnimi i specializuar kundër korrupsionit dhe janë krijuar njësi të inteligjencës së burgjeve në Idrizovë, Shtip, Prilep dhe Burgun e Shkupit.
Paralelisht, po punohet për profesionalizimin e menaxhimit të sistemit të burgjeve përmes përgatitjes së ndryshimeve ligjore që do t'u lejonin profesionistëve me përvojë nga sistemi të merrnin pozicione drejtuese në policinë e burgjeve./Telegrafi/