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Një ‘top zjarri’ ndriçoi qiellin herët në mëngjes në Shtetet e Bashkuara, me pamje të raportuara në Luiziana, Florida, Alabama, Arkansas, Misisipi dhe Teksas.

‘Top zjarri’ u kap në kamera në vende të shumta menjëherë pas orës 5 të mëngjesit, transmeton Telegrafi.

Shoqata Amerikane e Meteorëve mori më shumë se 50 raportime për pamje nga shtete të shumta, me shumicën e raporteve që vinin nga Luiziana jugore.

‘Topat e zjarrit’ shkaktohen kur mbeturinat hapësinore digjen ndërsa rihyjnë në atmosferën e Tokës.

Ekspertët thonë se ‘topat e zjarrit’ veçanërisht të ndritshëm zakonisht përfaqësojnë objekte që janë të paktën 3 metra në diametër.

Ekspertët ende po punojnë për të përcaktuar nëse ndonjë pjesë e meteorit të dukshëm të së dielës ka rënë në kontakt me tokën. /Telegrafi/

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