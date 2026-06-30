‘Topa zjarri’ përhapen në qiellin e hershëm të mëngjesit në jug të SHBA-së
Një ‘top zjarri’ ndriçoi qiellin herët në mëngjes në Shtetet e Bashkuara, me pamje të raportuara në Luiziana, Florida, Alabama, Arkansas, Misisipi dhe Teksas.
‘Top zjarri’ u kap në kamera në vende të shumta menjëherë pas orës 5 të mëngjesit, transmeton Telegrafi.
Shoqata Amerikane e Meteorëve mori më shumë se 50 raportime për pamje nga shtete të shumta, me shumicën e raporteve që vinin nga Luiziana jugore.
‘Topat e zjarrit’ shkaktohen kur mbeturinat hapësinore digjen ndërsa rihyjnë në atmosferën e Tokës.
Ekspertët thonë se ‘topat e zjarrit’ veçanërisht të ndritshëm zakonisht përfaqësojnë objekte që janë të paktën 3 metra në diametër.
Ekspertët ende po punojnë për të përcaktuar nëse ndonjë pjesë e meteorit të dukshëm të së dielës ka rënë në kontakt me tokën. /Telegrafi/
- YouTube www.youtube.com