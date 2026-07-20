Tomovski: Për Gostivarin janë siguruar tre autocisterna me 76.000 litra ujë, do të përfshihen edhe autocisterna nëse është e nevojshme
Për banorët e Gostivarit, ku është shpallur epidemi, sot do të sigurohen tre kamionë me gjithsej 76,000 litra ujë të pijshëm, ndërsa në ditët në vijim sasitë do të rriten sipas nevojave. Nëse është e nevojshme, do të punësohen edhe autocisterna uji, tha në një konferencë për shtyp në Qeveri Drejtori i Shërbimit të Punëve të Përgjithshme dhe të Përbashkëta), Ivica Tomovski, pasi në Gostivar u shpall epidemi për shkak të rritjes së ndjeshme të numrit të personave që vuajnë nga sëmundjet e stomakut.
Ai theksoi se Qeveria që nga momenti i parë ka qenë në koordinim të vazhdueshëm me të gjitha institucionet kompetente dhe po monitoron zhvillimin e situatës së furnizimit me ujë në Gostivar.
“Qeveria ka vendosur t’u sigurojë qytetarëve ujë të pijshëm çdo ditë, për sa kohë që masat dhe rekomandimet e institucioneve kompetente janë në fuqi, me qëllim përmbushjen e nevojave themelore të popullsisë”, tha ai.
Uji do të shpërndahet në shtatë lokacione në të gjithë qytetin, si në “Ujësjellësi”-Gostivar, kopshtin “Prolet”, Shkollën e Mesme Ekonomike, NP “Pyjet Kombëtare” – dega “Shar”, ASH EMV – dega pranë garazheve, Spitalin e Përgjithshëm të Gostivarit dhe Njësisë Territoriale të Zjarrfikësve të Gostivarit.
Nëse është e nevojshme, do të caktohen pika shtesë.