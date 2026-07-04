Titaniku 'rikthehet në jetë' me Inteligjencë Artificiale - udhëtim virtual në vitin 1912
Më shumë se një shekull pas tragjedisë së Titanikut, Inteligjenca Artificiale po ofron një mënyrë të re për të eksploruar historinë, duke rikrijuar me detaje mbresëlënëse pamjen dhe atmosferën e anijes më të famshme në botë.
Një video e publikuar së fundmi përdor teknologjinë e Inteligjencës Artificiale për t’i transportuar shikuesit virtualisht në vitin 1912, duke krijuar një përvojë që i ngjan një udhëtimi në kohë dhe një produksioni kinematografik të nivelit të lartë.
Autorja e kanalit Chloe VS History ka shfrytëzuar fotografi dhe ilustrime autentike të epokës, të cilat, me ndihmën e mjeteve moderne të Inteligjencës Artificiale, janë shndërruar në imazhe fotorealiste tredimensionale.
Rezultati është një vlog historik, ku krijuesja shfaqet sikur ndodhet në bordin e Titanikut, duke udhëhequr shikuesit nëpër ambientet e anijes.
Videoja prezanton korridoret dhe kabinat e klasit të tretë, ku udhëtarët shpresonin të nisnin një jetë të re në Shtetet e Bashkuara, por edhe luksin e klasit të parë, me sallonet elegante, dhomat e ngrënies dhe shkallët ikonike që e bënë Titanikun simbol të luksit të kohës.
Titaniku u nis nga Southampton më 10 prill 1912 drejt New Yorkut, me mbi 2,200 pasagjerë dhe anëtarë të ekuipazhit.I konsideruar si një mrekulli e inxhinierisë detare, udhëtimi i tij i parë përfundoi në tragjedi.
Natën e 14 prillit 1912, anija u përplas me një ajsberg në Atlantikun e Veriut dhe u fundos disa orë më vonë, duke shkaktuar vdekjen e rreth 1,500 personave.
Videoja ndjek rrugëtimin e Titanikut deri në natën fatale të fundosjes, duke ofruar një perspektivë të re mbi momentet e fundit të anijes legjendare.
Përtej vlerës vizuale, projekti tregon potencialin e Inteligjencës Artificiale në rikrijimin e ngjarjeve historike, duke kombinuar burimet autentike me teknologjinë moderne për t’i sjellë më pranë publikut episode që kanë shënuar historinë botërore. /Telegrafi/