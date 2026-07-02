Testi i përplasjes tregon sa më të sigurta janë veturat moderne
Pavarësisht asaj që disa "ekspertë" duan t'ju bëjnë të besoni, veturat e reja janë shumë më të sigurta se homologët e tyre më të vjetër.
Për ta vërtetuar këtë, Instituti i Sigurimeve për Sigurinë në Autostrada (IIHS) krahasoi një Chevrolet Blazer të vitit 2026 me homologun e tij S10 të vitit 1996 të 30 viteve më parë për një provë përplasjeje kokë më kokë.
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Shoferi i Blazer të vitit 2026 ka të ngjarë t'i kishte shpëtuar përplasjes me goditje dhe mavijosje.
Sa i përket shoferit të Blazer të vitit 1996, ai do të kishte pësuar lëndime më serioze ose edhe fatale.
Sipas IIHS, gati 50,000 jetë janë shpëtuar në 30 vjet si rezultat i ndryshimeve që prodhuesit e automjeteve kanë zbatuar që kur instituti filloi programet e tij të testeve të përplasjes. /Telegrafi/