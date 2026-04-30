Tesla nis prodhimin masiv të kamionit elektrik Semi
Tesla ka njoftuar fillimin e prodhimit masiv të kamionit elektrik Semi në fabrikën e re në Nevada, duke shënuar një hap të madh në transportin e rëndë elektrik.
Megjithëse u prezantua fillimisht në vitin 2017, tani projekti kalon nga testimi në prodhim industrial në shkallë të gjerë.
Fabrika në Sparks është ndërtuar pranë Gigafactory Nevada dhe synon një kapacitet deri në 50 mijë kamionë në vit.
Tesla Semi ofron deri në 800 km autonomi, efikasitet më të lartë aerodinamik dhe përdor bateri të avancuara 4680.
Kamioni mund të transportojë ngarkesë deri në 94800 euro dhe mbështet karikim ultra të shpejtë Megacharger.
Ky model shihet si një hap kyç drejt elektrifikimit të industrisë së transportit të rëndë dhe uljes së kostove operative. /Telegrafi/
