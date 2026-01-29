Tesla ndalon prodhimin e modeleve S dhe X
Thuajini lamtumirë Tesla Model S dhe Model X.
Prodhuesi i automjeteve elektrike do të ndërpresë prodhimin e dy veturave për t'i bërë vend robotëve humanoidë.
Drejtori ekzekutiv Elon Musk konfirmoi lajmin gjatë një konference për të ardhurat e Tesla-s të mërkurën, duke njoftuar se prodhimi i Model S dhe Model X do të ndalet në fabrikën e kompanisë në Fremont të Kalifornisë, për t'i hapur rrugë prodhimit në shkallë të gjerë të robotëve humanoidë Optimus.
"Është koha që praktikisht t'i japim fund programeve Model S dhe X", tha Musk.
"Ne po shkojmë vërtet drejt një të ardhmeje që bazohet në autonomi", shtoi ai.
Musk pranoi se vendimi ishte një moment "i trishtueshëm" për kompaninë, por tha se Tesla synon prodhimin vjetor deri në 1 milion robotë Optimus.
Tesla do të vazhdojë të prodhojë Model 3 , Model Y dhe Cybertruck. /Telegrafi/