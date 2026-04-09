Të shtëna me armë në një lokal në Pejë, një i lënduar
Rreth mesnatës është raportuar për një incident në një lokal në Pejë, ku pas një mosmarrëveshjeje, një person i dyshuar (mashkull kosovar) ka kanosur të pranishmit dhe më pas ka sulmuar një viktimë (mashkull kosovar).
Sipas raportit të Policisë së Kosovës, i dyshuari ka shtënë edhe me armë zjarri, duke shkaktuar dëme materiale në xhamat e lokalit, dhe më pas është larguar në drejtim të panjohur.
Në vendin e ngjarjes, njësitet policore kanë gjetur dhe konfiskuar një gëzhojë.
Viktima ka pranuar tretman mjekësor, ndërsa për rastin është njoftuar prokurori dhe hetimet janë në zhvillim./Telegrafi/
