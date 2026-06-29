Të shtëna me armë në Gjermani, të paktën pesë të vdekur
Të paktën pesë persona u vranë në të shtëna me armë në qytetin verior gjerman Stade.
Një zëdhënës i policisë tha se një person ishte arrestuar, por nuk dha numër të saktë të të vdekurve apo detaje të mëtejshme.
+++ACHTUNG – Polizeieinsatz in der Dankersstraße in Stade+++
Derzeit kommt es in Stade zu einer polizeilichen Einsatzlage. Meidet den Bereich weiträumig!
Einsatzbegleitende Informationen erhaltet ihr auf dem WhatsApp-Kanal der Polizei Stade unter:https://t.co/LeoOTiCZOz pic.twitter.com/12fvSVxH8I
— Polizeidirektion Lüneburg (@Polizei_LG) June 29, 2026
Selia e policisë së Lüneburgut i bëri thirrje publikut të shmangte zonën.
Hetuesit fillimisht nuk dhanë asnjë informacion në lidhje me sulmin.
Një numër i madh i shërbimeve të emergjencës janë aktualisht në vendngjarje. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate