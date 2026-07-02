Të paktën katër të vrarë në shpërthimin në qendër të Damaskut
Një shpërthim në qendër të Damaskut të enjten vrau katër persona dhe plagosi 11, tha ministria siriane e Shëndetësisë, ndërsa shkaku i shpërthimit është ende i paqartë.
Kreu i shërbimeve të emergjencës në ministrinë e shëndetësisë, Ahmed al-Bakour, dha numrin e viktimave në deklaratat e transmetuara nga agjencia shtetërore e lajmeve SANA, ndërsa një korrespondent i agjencisë së lajmeve AFP pa një autoambulancë që transportonte viktimat pas shpërthimit, transmeton Telegrafi.
Shpërthimi vjen një ditë pasi parlamenti i parë që nga rënia e udhëheqësit të gjatë Bashar al-Assad filloi të merrte formë.
Presidenti i përkohshëm Ahmad al-Sharaa njoftoi të mërkurën 70 ligjvënës të cilët do t'u bashkohen 140 të zgjedhurve në zgjedhjet gjatë tetë muajve të fundit.
Parlamenti me 210 anëtarë do të mbajë mbledhjen e tij të parë të hënën kur anëtarët do të betohen, u tha gazetarëve kreu i komitetit zgjedhor të Sirisë, Mohammed Taha al-Ahmad.
Ngritja e Parlamentit tregon se vendi po ecën përpara me hartimin e ligjeve të reja, ndërsa po rimëkëmbet nga dekadat e sundimit autokratik nën familjen al-Assad dhe një lufte civile vdekjeprurëse që vrau rreth gjysmë milioni njerëz.
70 ligjvënësit e zgjedhur nga al-Sharaa përfshinin 15 gra, gjë që e rriti numrin e anëtareve femra në legjislaturë në 22. /Telegrafi/