Të lindurat në këto tri shenja meshkujt i zgjedhin më shpesh për martesë
Të përkushtuara, të qëndrueshme dhe të orientuara drejt familjes – sipas astrologjisë, këto tri shenja lënë përshtypjen e partneres me të cilën shumë burra e imagjinojnë menjëherë të ardhmen
Kur bëhet fjalë për dashurinë dhe martesën, secili ka teorinë e vet për atë që e bën një marrëdhënie të suksesshme. Disa besojnë se kimia është vendimtare, të tjerë theksojnë vlerat e përbashkëta, ndërsa shumë njerëz, për argëtim, i hedhin një sy edhe horoskopit për të parë se çfarë thonë yjet për karakterin dhe qëndrimin ndaj familjes.
Edhe pse astrologjia nuk mund të garantojë një martesë të lumtur, disa shenja të horoskopit shpesh përshkruhen si më të qëndrueshme, besnike dhe veçanërisht të përkushtuara ndaj lidhjeve afatgjata.
Në vazhdim po ju tregojmë se cilat gra, sipas interpretimeve astrologjike, konsiderohen si partnere që priren më shumë drejt lidhjeve serioze, martesës dhe jetës familjare.
Natyrisht, këto tipare nuk përcaktohen vetëm nga shenja e horoskopit, sepse çdo marrëdhënie varet nga njerëzit që e ndërtojnë atë, komunikimi, respekti reciprok dhe gatishmëria për kompromis, transmeton Telegrafi.
Gaforrja
Gratë e lindura në shenjën e Gaforres përshkruhen shpesh si ndër më familjaret e horoskopit.
Ato e duan krijimin e një ambienti të ngrohtë në shtëpi, kujdesin për familjen dhe ndërtimin e një jete të qetë e të qëndrueshme.
Sipas astrologjisë, Gaforret dinë të ruajnë ngrohtësinë e shtëpisë dhe t’u kushtojnë shumë vëmendje njerëzve që duan, ndaj pranë tyre shpesh krijohet një atmosferë e afërt dhe e këndshme familjare.
Shigjetari
Në vendin e dytë renditen gratë e lindura në shenjën e Shigjetarit.
Me to, sipas astrologëve, jeta në çift rrallëherë bëhet monotone. Ato shpesh tërheqin burra që pëlqejnë udhëtimet, aventurat, argëtimin dhe përvojat e reja.
Një grua Shigjetar mund t’i sjellë partnerit një jetë dinamike, plot ngjarje, njohje të reja dhe eksperienca interesante.
Ato konsiderohen gjithashtu të hapura ndaj kulturave dhe mënyrave të ndryshme të jetesës dhe zakonisht përshtaten lehtë me traditat e partnerit, pa hequr dorë nga të vetat.
Virgjëresha
Në vendin e tretë janë Virgjëreshat, të cilat përshkruhen si të durueshme, të mençura dhe të qëndrueshme.
Sipas interpretimeve astrologjike, ato tërheqin shpesh burra që kërkojnë mbështetje të fortë dhe një partnere të besueshme në jetë.
Virgjëreshat zakonisht shmangin dramat dhe konfliktet e panevojshme, ndërsa qetësia dhe maturia e tyre mund të jenë shumë tërheqëse për partnerin.
Përveç kësaj, ato i kushtojnë rëndësi shëndetit, edukimit dhe zhvillimit personal, ndaj shpesh e motivojnë edhe partnerin të përparojë dhe të rritet së bashku me to. /Telegrafi/