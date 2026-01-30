“Të fuqishmit janë frikacakë”, Guardiola me fjalim emocional në mbështetje të Palestinës
Një nga trajnerët më të mirë të futbollit të të gjitha kohërave, Pep Guardiola, i bëri edhe një herë homazh popullit të Palestinës.
Guardiola i vuri një veshje palestineze rreth qafës dhe shprehu mbështetjen e tij për fëmijët palestinezë.
Ishte një koncert bamirësie nga Act x Palestina dhe Pep mbështeti fëmijët në Palestinë që humbën prindërit e tyre pas sulmeve nga ushtria izraelite.
"Mirëmbrëma, paqja qoftë mbi ju. Mendoj atë që mendojmë të gjithë kur shoh një fëmijë në këto dy vjet me këto fotografi në rrjetet sociale, në televizion, duke u filmuar, duke u lutur 'ku është nëna ime?' midis rrënojave, dhe ai ende nuk e di”, tha ai në skenë.
"Dhe unë gjithmonë mendoj: pse duhet të mendojnë ata? Dhe mendoj se i lamë të qetë, të braktisur", shtoi Guardiola.
Ai denoncoi ashpër fuqitë më të mëdha të botës.
On stage in Barcelona, Pep Guardiola @pepteam speaks for the children of Gaza during the Act x Palestine charity event. Wearing a keffiyeh, he welcomes everyone with a ‘Salam Aleykoum.’
Funds raised tonight are destined for grassroots and humanitarian projects in Palestine. pic.twitter.com/FFoIzPykNd
— Leyla Hamed (@leylahamed) January 29, 2026
"Të fuqishmit janë frikacakë sepse dërgojnë njerëz të pafajshëm për të vrarë njerëz të pafajshëm. Ndërsa ata janë në shtëpi me ngrohje kur është ftohtë dhe ajër të kondicionuar kur është vapë", shtoi Pep në një fjalim emocional.
"E gjithë kjo ka të bëjë thjesht me njerëzimin. E cila është e gjitha që po ndodh në Palestinë", tha ai, i shoqëruar nga duartrokitjet në këmbë nga publiku pas fjalimit të tij tre-minutësh.
Guardiola shpesh i shprehte publikisht pikëpamjet e tij politike dhe mbështeste palestinezët në luftën kundër terrorit izraelit.
Ai u gjobit me 20,000 euro nga FA në vitin 2018 pasi mbante një shirit të verdhë në krah në mbështetje të udhëheqësve të burgosur katalanas pro-pavarësisë.
Mbrëmë në Palau Sant Jordi në Barcelonë, u mbajt një koncert-manifest i madh Act x Palestina, si ngjarja e fundit e fushatës ndërkombëtare të solidaritetit me Palestinën, ku më shumë se 30 artistë nga zhanre të ndryshme performuan për të mbledhur fonde dhe për të rritur ndërgjegjësimin rreth situatës humanitare në Gaza dhe territoret e pushtuara./Telegrafi/