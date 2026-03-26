Të akuzuar për trafik droge, 3 shqiptarët arratisen nga Belgjika! Humbasin garancinë mijëra euroshe
Tre shqiptarë që duhej të paraqiteshin të mërkurën para gjykatës penale në Belgjikë për rolin e tyre në një çështje droge janë arratisur nga vendi ndërsa dyshohet se ndodhen në Shqipëri. Ata akuzohen si anëtarë të një bandë të mirëorganizuar që shisnin drogë në Gent-Zuid.
Arratisja e tyre u ka kushtuar që të humbasin garancinë, përkatësisht 10.000 dhe 8.000 euro. Çështja nisi më 6 tetor 2024, kur policia ndaloi një Fiat në Gent-Zuid. Në makinë u gjet një sasi kanabisi dhe 3.100 euro para cash.
Gjatë kontrollit të telefonave të të dyshuarve, hetuesit gjetën gjithashtu mesazhe që, sipas hetimit, lidhen qartë me tregtinë e drogës. Kjo e shtyu prokurorinë të thellonte hetimet. Pas kontrollit u kryen disa kontrolle banesash.
Në një shtëpi në Edëard Pynaertkaai, hetuesit gjetën një regjistër të drogës, para cash dhe lëndë narkotike. Edhe në adresa të tjera policia bëri zbulime të rëndësishme.
Në Oosteeklostraat u gjetën 169 gram kokainë dhe 4.000 euro cash. Në një banesë në Hagelandkaai, tek një i tretë i dyshuar u gjetën edhe 119 gram kokainë. Sipas prokurorisë, këto prova tregojnë se të pandehurit ishin pjesë e një rrjeti të strukturuar që merrej me shitjen e drogës. Sipas prokurorisë, i pandehuri i parë kishte rol drejtues në organizatë, ndërsa dy të tjerët vepronin si zbatues ose shpërndarës.
Për figurën kryesore u kërkua dënim me 40 muaj burg, gjobë 8.000 euro dhe konfiskim i 35.000 eurove. Për të pandehurin e dytë u kërkuan 30 muaj burg, gjobë 8.000 euro dhe konfiskim i 9.500 eurove. I dyshuari i tretë rrezikon 2 vjet burg, gjobë 8.000 euro dhe konfiskim të 1.800 eurove.
Meqë ndodhen sërish në Shqipëri dhe nuk u paraqitën në seancë, ata e humbasin këtë shumë. Vendimi i gjykatës pritet të jepet më 22 prill./Euronews Albania