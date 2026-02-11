Takimi trelateral, Kosovë-Shqipëri-Kroaci, FSK: Përkushtim për stabilitet dhe siguri në rajon
Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Bashkim Jashari mori pjesë në takimin trilateral me Shefat e Shtabeve të Shqipërisë dhe Kroacisë.
Në njoftim bëhet e ditur se takimi trilateral i cili u mbajt në Republikën e Shqipërisë në mes të shefave të mbrojtjes së Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë shënoi një hap të rëndësishëm në forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe koordinimit strategjik në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes.
“Gjeneral Jashari, Gjeneral Kingji dhe Gjeneral Kundid zhvilluan një diskutim të hapur dhe konstruktiv mbi sfidat aktuale të sigurisë, thellimin e bashkëpunimit ushtarak, rritjen e ndërveprueshmërisë dhe avancimin e kapaciteteve mbrojtëse në përputhje me standardet euroatlantike”, thuhet në njoftim.
Takimi konfirmoi përkushtimin e përbashkët për paqe, stabilitet dhe siguri të qëndrueshme në rajon.
Poashtu ky takim potencoi gatishmërinë për të zgjeruar bashkëpunimin përmes trajnimeve dhe ushtrimeve të përbashkëta, shkëmbimit të përvojave dhe koordinimit strategjik.
Kjo iniciativë trilaterale përfaqëson një shembull të partneritetit të fortë dhe vizionit të përbashkët për një rajon më të sigurt dhe më të qëndrueshëm. /Telegrafi/