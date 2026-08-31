Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, pritet të zhvillojnë sot një takim të ri në kuadër të përpjekjeve për tejkalimin e ngërçit politik dhe gjetjen e një marrëveshjeje për presidentin e ri të Kosovës.

Sipas informacioneve të Telegrafit, takimi pritet të mbahet në ora 12:00.

Nga certifikimi i zgjedhjeve te negociatat për presidentin - a po afrohet marrëveshja?

Takimi i sotëm mund të jetë një prej më të rëndësishmëve deri më tani, madje edhe vendimtar për arritjen e një marrëveshjeje politike mes dy liderëve.

Kurti dhe Abdixhiku kanë zhvilluar disa takime ditëve të fundit, në përpjekje për të gjetur një zgjidhje për situatën politike dhe çështjen e zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës.

Takimi i fundit mes tyre u zhvillua të shtunën, ndërsa pas bisedimeve nuk u bënë të ditura shumë detaje rreth përmbajtjes së diskutimeve.

Kurti deklaroi shkurt se do të ketë lajme kur të ketë rezultate.

Tashmë, vëmendja është te takimi i sotëm, nga i cili pritet të kuptohet nëse palët janë afruar drejt një marrëveshjeje apo nëse ngërçi politik do të vazhdojë. /Telegrafi/

PolitikëKosovëLajme