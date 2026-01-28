Sukses ndërkombëtar i nxënësve nga Fushë Kosova, medalje në Inteligjencë Artificiale, Biologji dhe Matematikë
Kryetari i Komunës së Fushë Kosovës, ka pritur në takim vëllezërit Gjin dhe Lum Rrahmani, nxënës të dalluar që kanë përfaqësuar vendin tonë në gara ndërkombëtare.
Vëllezërit Rrahmani morën pjesë nga 10–16 janar në garat “Neo Science” dhe “Coding Olympiad”, të mbajtura në Orlando, Florida, SHBA, ku arritën rezultate të jashtëzakonshme:
Medalje e artë (vendi i parë) në Inteligjencë Artificiale – Gjin dhe Lum Rrahmani;
Medalje e artë “Best of the Best” në Biologji – Gjin Rrahmani;
Medalje e bronztë (vendi i tretë) në Matematikë – Gjin dhe Lum Rrahmani;
Gjin dhe Lum Rrahmani kanë përfaqësuar Kosovën në gara ndërkombëtare në Emiratet e Bashkuara Arabe, Itali, Holandë, Egjipt, SHBA dhe Malajzi, duke fituar çmime dhe medalje të arta në matematika, shkencë, kodim, inteligjencë artificiale dhe gjuhë angleze.
Komuna e Fushë Kosovës i ka vlerësuar lart këto arritje dhe shpreh mbështetje për sukseset e të rinjve, të cilët me përkushtim dhe dije po e përfaqësojnë denjësisht komunën dhe Kosovën në arenën ndërkombëtare. /Telegrafi/