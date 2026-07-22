Stuhia e fuqishme rrëzoi minaren e Xhamisë në fshatin Temeqinë të Malishevës
Stuhitë e fuqishme që kanë përfshirë vendin, e veçanërisht territorin e Komunës së Malishevës, kanë shkaktuar dëme materiale edhe në objektin e Xhamisë së Temeqinës.
Përmes një njoftimi, Këshilli i Bashkësisë Islame në Malishevë bëri të ditur se objekti i xhamisë ka pësuar dëmtime si pasojë e motit të lig, ndërsa theksoi se nuk ka pasur të lënduar.
"Si pasojë e motit dhe stuhive të fuqishme që kanë goditur vendin tonë, e në veçanti territorin e Komunës së Malishevës, janë shkaktuar dëme materiale edhe në objektin e Xhamisë së Temeqinës", thuhet në njoftim.
Këshilli i Bashkësisë Islame shprehu keqardhje për dëmet e shkaktuara, duke falënderuar që ngjarja nuk pati pasoja për qytetarët.
"Këshilli i Bashkësisë Islame në Malishevë shpreh keqardhje për këto dëme dhe falënderon Zotin që, pavarësisht vështirësive të shkaktuara nga kushtet atmosferike, nuk pati pasoja në njerëz", thuhet më tej.
Nga BIK-u në Malishevë u bë e ditur se do të qëndrojnë pranë xhematit të Xhamisë së Temeqinës dhe do të angazhohen për evidentimin dhe sanimin e dëmeve.
"Ne jemi pranë xhematit të kësaj xhamie dhe do të angazhohemi që dëmet e shkaktuara të evidentohen dhe, me mundësitë tona, të sanohen sa më shpejt nga organet kompetente", thuhet në reagim.
Në fund të njoftimit, Këshilli i Bashkësisë Islame ka lutur për mbrojtjen e vendit nga fatkeqësitë natyrore dhe ka shprehur shpresën që ngjarje të tilla të mos përsëriten.
"Lusim Allahun e Madhëruar që ta ruajë vendin dhe popullin tonë nga çdo fatkeqësi, t'i mëshirojë ata që janë prekur nga këto ngjarje dhe të na dhurojë siguri, begati e qetësi. Urojmë që këto stuhi e dëme të mos përsëriten më dhe që Zoti të na mbrojë nga çdo e keqe", përfundon njoftimi i Këshillit të Bashkësisë Islame në Malishevë. /Telegrafi/