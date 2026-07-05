Spanja përgatitet për valë të nxehti: deri në 44 gradë Celsius para se të mbarojë e marta
Të premten, Agjencia Shtetërore Meteorologjike lëshoi një paralajmërim për mbërritjen e valës së dytë të nxehtësisë së verës së vitit 2026, një episod moti që fillon këtë të diel dhe do të sjellë temperatura deri në 42ºC në luginat e lumenjve në jugperëndim të kontinentit, dhe pritet të zgjasë të paktën deri të martën.
Sipas të dhënave të vetë agjencisë, të hënën temperaturat parashikohet të arrijnë 38–40ºC në luginën Minho dhe 37–39ºC në brendësi të A Coruña, ndërsa në kuadrantin jugperëndimor maksimumet prej 39–41ºC do të jenë të përhapura, duke u rritur në 42ºC në luginat e lumenjve, me temperatura prej 37–40ºC në pllajën jugore, në luginën Ebro dhe në depresionet verilindore, transmeton Telegrafi.
Ndryshe nga sa mund të mendohet, kulmi i episodit nuk do të arrijë të martën. Sipas AEMET, e hëna, 6 do të jetë dita më e ashpër e periudhës, me rritje të mëtejshme të temperaturave në zonën lindore të Kantabrisë që do të përhapet gjithashtu, në një masë më të vogël, në luginën e Ebros, pllajën veriore dhe të tretën lindore të kontinentit, me temperatura që mund të arrijnë 44ºC të martën, gjë që do të ndërlikonte zjarrin në Bisbal d'Empordá, ndërsa në Galicinë perëndimore do të fillojë të ndihet mbërritja e ajrit detar, duke ulur temperaturat përgjatë bregdetit.
Për të mërkurën, me pasiguri më të madhe për shkak të ndikimit të mundshëm të një "dana", një depresioni të izoluar të nivelit të sipërm, skenari më i mundshëm tregon për vlera që mbeten mbi 39–40ºC në jugperëndim, në pllajën jugore, në luginën e Ebros dhe në zonat e brendshme të juglindjes, përpara se temperaturat të fillojnë të bien nga e enjtja e tutje.
Vëmendja më intensive mbetet në Andaluzi. Të shtunën, AEMET aktivizoi një alarm portokalli për valë të nxehti në Seville, Huelva dhe Jaén, dhe një alarm të verdhë në Cádiz dhe Granada, me temperatura që ka të ngjarë të arrijnë 40 gradë në disa rrethe, ndërsa Almería ishte për momentin jashtë këtyre paralajmërimeve.
Përveç kësaj, përgjatë vijës bregdetare të Cádiz ka një alarm të verdhë për shpërthime të erës Levante që kërkojnë kujdes shtesë në Ngushticën e Gjibraltarit.
Njoftimi i posaçëm i agjencisë përshkruan një hartë të gjerë: kuadranti jugperëndimor i kontinentit, luginat Guadiana dhe Guadalquivir, lugina e Ebro dhe depresionet verilindore përqendrojnë rrezikun më të lartë, megjithëse fenomeni ndikon edhe në Galicia të brendshme, pllajën jugore, bregdetin lindor të Kantabrisë dhe Ishujt Balearik, ku priten temperatura maksimale midis 36ºC dhe 38ºC në Majorka.
Ishujt Kanarie, të cilët zakonisht kursehen nga episodet më të këqija të kontinentit, këtë herë nuk janë. Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave të qeverisë së Ishujve Kanarie ka shpallur alarm për rrezikun e zjarreve pyjore në Gran Canaria dhe Tenerife duke filluar nga kjo e diel, në dritën e një periudhe temperaturash të larta që do të zgjasin për disa ditë, dhe deri të martën e gjithë provinca lindore do të kalojë në alarm portokalli, ndërsa pjesa tjetër e ishujve do të mbetet në të verdhë.
Në të gjithë vendin ende nuk ka numërim përfundimtar të provincave sipas nivelit të alarmit për tre ditët, pasi harta e AEMET përditësohet dinamikisht ndërsa modelet evoluojnë; ajo që është konfirmuar deri më tani është një alarm portokalli në kontinentin jugperëndimor, luginën e Ebros dhe Ishujt Kanarie lindore, dhe një alarm i verdhë në një brez më të gjerë që rrethon këto zona.
Kjo nuk është vala e parë e nxehtësisë e verës, dhe ndikimi i episodeve të mëparshme rëndon në debatin rreth rrezikut aktual. Vetëm pak ditë pasi vala e parë e nxehtësisë, e cila sipas sistemit të monitorimit MoMo të Ministrisë së Shëndetësisë vlerësohet të ketë shkaktuar gati 900 vdekje në qershor, filloi të lehtësohej, AEMET tashmë po paralajmëronte për ardhjen e këtij episodi të dytë. ose një episod që klasifikohet zyrtarisht si valë e të nxehtit, temperaturat duhet të kalojnë percentilin e 95-të me një diferencë ekstreme, ngjarja duhet të zgjasë të paktën tre ditë dhe të prekë më shumë se 10% të territorit, tre kushte që llogaritjet aktuale i konsiderojnë shumë të mundshme të përmbushen.
Rreziku nuk kufizohet vetëm në orët e ditës. Temperaturat minimale gjatë ditëve në vijim do të luhaten rreth 20–26ºC, me kulme prej 27–28ºC, që do të thotë netë tropikale për pjesën më të madhe të vendit dhe duke e bërë të vështirë pushimin në zonat më të prekura, një faktor që specialistët e shëndetit publik e konsiderojnë po aq të rëndësishëm sa temperaturat maksimale gjatë ditës.
Përveç kësaj, është edhe rreziku i zjarreve në pyje: në Andaluzi, plani INFOCA mbetet aktiv në nivelin e para-alarmimit, dhe në Ishujt Kanarie deklarata e rrezikut të zjarreve në pyje tani shoqëron paralajmërimin për nxehtësinë.
Rekomandimet e zakonshme përballë këtyre temperaturave të larta:
Shmangni ekspozimin ndaj diellit gjatë mesditës.
Qëndroni të hidratuar mirë.
Mos kryeni ushtrime intensive fizike jashtë. Kushtojini vëmendje të veçantë të moshuarve, fëmijëve dhe atyre me sëmundje kronike, gjë që merr rëndësi të shtuar në një episod që pritet të jetë i gjatë dhe me netë që ofrojnë pak pushim.
Këshillohet gjithashtu të konsultoheni me paralajmërimet e përditësuara në aemet.es (burimi në spanjisht), pasi parashikimet për të martën dhe të mërkurën ende mbartin disa pasiguri. /Telegrafi/