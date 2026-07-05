South Park – gjithçka që të duhet, në një ndalesë të vetme
Kur rruga të çon në Prizren, një ndalesë e mirë mund ta bëjë udhëtimin më të lehtë dhe më të këndshëm. Në hyrje dhe dalje të pjesës jugore të qytetit, përgjatë autostradës “Ibrahim Rugova”, South Park po krijon një hapësirë moderne ku blerjet, ushqimi, shërbimet dhe komoditeti bashkohen në një vend të vetëm.
I pozicionuar në një nga pikat më të frekuentuara të qarkullimit, South Park është konceptuar për udhëtarë, familje, vizitorë dhe biznese që kërkojnë qasje të lehtë, hapësirë të organizuar dhe shërbime të kompletuara.
Me një sipërfaqe prej mbi 13,600 m², qendra do të ofrojë rreth 550 parkingje për vetura dhe 11 parkingje për autobusë dhe 15 parkingje për minibusa duke krijuar kushte të përshtatshme si për vizitorët individualë, ashtu edhe për grupet turistike apo udhëtarët që ndalen gjatë rrugës.
Brenda South Park do të përfshihen hipermarket, stacion karburanti, food court, playground për fëmijë, dyqane mode, kozmetikë, restorante dhe shërbime të tjera që e bëjnë këtë hapësirë praktike për nevojat e përditshme dhe për ndalesa më të rehatshme gjatë udhëtimit.
Për familjet, South Park ofron mundësi për blerje, ushqim dhe argëtim për fëmijë në një ambient të organizuar. Për udhëtarët, është një pikë e përshtatshme për pushim, furnizim dhe shërbime të shpejta. Për bizneset, paraqet një lokacion me potencial të lartë, falë pozitës strategjike dhe qarkullimit të madh në këtë zonë.
Me këtë projekt, pjesa jugore e Prizrenit fiton një qendër të re moderne, funksionale dhe të përshtatshme për ritmin e përditshëm të qytetarëve dhe vizitorëve.
Mos harro, kur rruga të çon në Prizren, South Park të pret me gjithçka që të duhet për një ndalesë të këndshme.
Të gjitha rrugët të çojnë në South Park