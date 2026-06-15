Sot përfundon afati i parë për regjistrimin e nxënësve në vitin e parë në Maqedoni
Afati i parë e regjistrimeve për regjistrimin e nxënësve në vitin e parë të arsimit të mesëm për vitin akademik 2026/2027 përfundon sot.
Gjysmë-maturantët e shkollave të mesme aplikojnë elektronikisht përmes portalit Uslugi.gov.mk me një hyrje të veçantë për nxënësit nga llogaritë e tyre të përdoruesit në schools.mk, dhe më pas dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm në shkollat ku do të aplikojnë.
Do të ketë dy aplikime elektronike për nxënësit në qershor. I pari filloi më 12 qershor në orën 00:00 dhe përfundon sot në mesnatë, ndërsa aplikimi i dytë është më 23 qershor.
Do të ketë një aplikim në periudhën e regjistrimit të gushtit, më 20 gusht.
Konkursi parashikon mbi 25.000 vende të lira në të gjitha 109 shkollat e mesme publike në vend. Nga këto, më shumë se 17.000 janë në arsimin profesional, pothuajse 6.000 në shkollën e mesme dhe 570 vende të lira në arsimin artistik./Telegrafi/