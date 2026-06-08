Sot nis numërimi i votave për deputetë në Qendrat Komunale të Numërimit
Sot në Qendrat Komunale të Numërimit (QKN) do të fillojë procesi i numërimit të votave të kandidatëve për deputetë.
Kështu ka konfirmuar për Telegrafin zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi.
“Para nisjes së numërimit, do të bëhet verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularët e plotësuar në vendvotime”, ka thënë Elezi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka njoftuar se për fillimin e procesit të verifikimit dhe numërimit në të gjitha komunat, si dhe për të informuar opinionin mbi aktivitetet pas ditës së zgjedhjeve, do të mbahet konferencë për media në orën 16:30 në QKN “1 Tetori” në Prishtinë.
“Numërimi i votave për subjektet politike në të gjitha vendvotimet është përmbyllur të dielën në mbrëmje, më 7 qershor, ndërsa të gjitha materialet zgjedhore janë dorëzuar në Qendrat Komunale të Numërimit”, ka thënë Elezi. /Telegrafi/