Sot fillon Karnavali Golden Eagle
Sot nis Karnavali “Golden Eagle”, një nga ngjarjet më të veçanta festive të verës, që edhe këtë vit do ta shndërrojë Suharekën në qendër të muzikës, ngjyrave, performancave dhe atmosferës së madhe festive.
Edicioni i 6-të i këtij karnavali fillon sonte me parakalimin nëpër qytet nga ora 19:00, ku kostumet, energjia dhe pjesëmarrësit do t’i japin Suharekës pamjen e një feste të madhe publike. Më pas, programi do të vazhdojë në Stadiumin e Qytetit, me performanca madhështore nga artistë të ndryshëm dhe momente argëtimi për të gjithë të pranishmit.
Për dy net me radhë, Suhareka do të bëhet vendtakim i qytetarëve, vizitorëve dhe artistëve nga vendi e jashtë tij, duke sjellë një atmosferë që bashkon muzikën, kreativitetin dhe festën në një përvojë të paharrueshme.
Organizatorët ftojnë të gjithë qytetarët dhe vizitorët të bëhen pjesë e kësaj ngjarjeje të madhe festive.
Hyrja është pa pagesë.
Sonte, Suhareka feston me Karnavalin Golden Eagle!