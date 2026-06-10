Sot është dita e fundit në shkollat e Maqedonisë, nxënësit shkojnë në pushimin veror
Sot është dita e fundit e shkollës për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme dhe ata do të jenë në pushimet verore deri më 31 gusht.
Për më shumë se 14.500 maturantë, mësimi përfundoi më 15 maj, dhe nesër (11 qershor) ata që u regjistruan për provimin shtetëror të maturës do të japin provimin e detyrueshëm ekstern, gjuhë amtare (maqedonase, shqipe, turke ose serbe), dhe kandidatët për provimet shtetërore të maturës profesionale dhe shtetërore artistike do ta japin atë më 12 qershor. Pjesa e parë, lënda zgjedhore e jashtme, u dha nga maturantët më 6 qershor.
Nga gjithsejj 14,587 nxënësish të regjistruar për provimin e maturës, 12,184 u regjistruan për të dhënë provimin shtetëror të maturës, 2,276 nxënës për provimin shtetëror të maturës profesionale, ndërsa 127 u regjistruan për provimin shtetëror të maturës artistike.
Ndërkohë, gjysmëmaturantët duhet të regjistrohen në vitin e parë të arsimit të mesëm këtë muaj. Nxënësit do të aplikojnë elektronikisht përmes portalit Uslugi.gov.mk me një hyrje të veçantë për nxënësit nga llogaritë e tyre të përdoruesit në schools.mk, dhe më pas do të dorëzojnë dokumentacionin e nevojshëm në shkollat në të cilat do të aplikojnë./Telegrafi/