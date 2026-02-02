Sony patenton kontrolluesin pa butona me ekran prekjeje
Sony ka patentuar një dizajn të ri për një kontrollues lojërash të së ardhmes, që nuk përmban butona dhe në vend të kësaj regjistron prekje dhe gjeste.
Dizajni i kontrolluesit siç shihet në dokumentin e patentës tregon një sipërfaqe kontrolluesi PlayStation pa butona, me një ndërfaqe me prekje në vend të shkopinjve të gishtit dhe butonave.
Patenta amerikane, e paraqitur në vitin 2023 dhe e dhënë javën e kaluar, i referohet "pajisjeve dhe metodave për një kontrollues lojërash" dhe detajon një dizajn kontrolluesi pa butona me të paktën një sensor optik për të zbuluar hyrjen.
Sipas patentës, e cila u zbulua nga informatori i shquar xleaks7, sensori do të lejonte hyrjen bazuar në një ose më shumë hyrje me prekje, rrëshqitje, shtypje, shtrëngim dhe levë në një ose më shumë sipërfaqe të kontrolluesit.
Sipas Sony, kontrolluesit tradicionalë kanë një konfigurim të fiksuar, i cili mund të jetë shumë i vogël ose shumë i madh, ose jo i rehatshëm për një përdorues, transmeton Telegrafi.
Por me një kontrollues të bazuar në prekje, një përdorues do të ishte në gjendje të personalizonte paraqitjen e D-pad, butonave dhe levë në sipërfaqen e kontrolluesit sipas dëshirës së tij.
Me ndihmën e diagrameve të ndryshme, patenta detajon dizajnin e kontrolluesit me prekje, i cili do t'u lejonte përdoruesve të ndryshonin madhësinë ose të hiqnin butonat dhe të zhvendosnin pozicionin e tyre bazuar në preferencën e tyre, madhësinë e dorës ose lojën që po luajnë.
Sipas patentës, kontrolluesi do të ishte në gjendje të ruante konfigurime të ndryshme vendndodhjeje. Ai gjithashtu do të ishte në gjendje të identifikonte përdoruesin dhe të konfiguronte kontrolluesin bazuar në konfigurimin e ruajtur të vendndodhjes së përdoruesit.
Patenta përmend gjithashtu se kontrolluesi mund të përfshijë një sensor temperature dhe një sensor presioni të kushtëzuar, për të zbuluar gjendjen e sipërfaqes së hyrjes.
Ndërsa patenta është për një kontrollues lojërash të ardhshëm Sony, është e paqartë nëse Sony do ta përdorte dizajnin për kontrolluesin e saj të ardhshëm për PlayStation 6. Koncepti i pajisjes mund të mos e merr dritën jeshile për prodhim.
Çdo gjeneratë konsole zakonisht vjen edhe me një kontrollues të gjeneratës së re të përmirësuar me karakteristika dhe dizajn të ri. Sony bëri disa përmirësime në kontrolluesin DualShock 4 nga gjenerata PS4 kur lansoi kontrolluesin DualSense për PS5.
DualSense përmban një dizajn të ripërtërirë dhe karakteristika të reja si shkrehës adaptivë, haptikë të përparuar, mikrofon të integruar, ndër të tjera.
Kontrolluesi DualSense vjen gjithashtu me një shirit prekjeje në pjesën e sipërme që lejon prekjen, rrëshqitjen dhe shtypjen e të dhënave.
Megjithatë, kontrolluesi ruan dizajnin tradicional të gamepad-it PlayStation, me D-pad, joystick dhe butonat ikonikë të PlayStation - trekëndësh, rreth, kryq, katror.
Kohët e fundit, Nintendo bëri disa përmirësime në kontrolluesit Joy-Con nga Nintendo Switch kur kompania lançoi Switch 2 vitin e kaluar.
Kontrolluesit Joy-Con 2 kanë një sistem të ri lidhjeje magnetike, sensorë optikë për funksionalitetin e miut dhe një buton të dedikuar për veçoritë GameChat, ndër përmirësime të tjera.
Besohet se Sony po punon në PS6, por konsola PlayStation e gjeneratës së ardhshme mund të vonohet. Një analist tha së fundmi se Sony ka të ngjarë të planifikojë të zgjasë ciklin jetësor të PS5, gjë që mund ta vonojë PS6 përtej vitit 2028.
Rrjedhjet e mëparshme kishin treguar se si PS6 ashtu edhe Xbox i gjeneratës së ardhshme do të lansohen në vitin 2027. /Telegrafi/