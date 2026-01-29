Sllaveski: Kërkesat e LSM-së për rritjen e pagës minimale janë joserioze
“LSM po organizon një protestë duke kërkuar që paga minimale të rritet me 50%, dhe të gjitha pagat e tjera me 6.000 denarë. Kjo është një qasje e joserioze dhe populiste”, është qëndrimi i guvernatorit Trajko Slaveski.
Ai në rrjetin social “X” shkruan se në përputhje me Ligjin për Pagën Minimale, shuma e pagës minimale në mars do të rritet sipas një formule të përcaktuar ligjërisht dhe një pragu prej 57% të pagës mesatare, që është dukshëm mbi rekomandimet e Organizatës Ndërkombëtare të Punës (40%) dhe BE-së (50%).
Sipas tij, Maqedonia është mbajtëse rekordesh botërore në raportin - pagë minimale/mesatare.
Guvernatori thotë se kërkesa e LSM-së bazohej në një anketë të kryer midis anëtarësisë së tyre, por se kjo nuk ishte mënyra për të negociuar rritjen e pagave me organizatat e punëdhënësve.
Negociatat, tha ai, duhet të bazohen në kritere standarde: ruajtja e fuqisë blerëse të pagave, rritja ekonomike dhe pjesëmarrja e punës në shpërndarjen e produktivitetit./Telegrafi/