Skandali Epstein trondit futbollin: Ish-futbollisti i madh francez përmendet në rrjetin e prostitucionit
Emri i legjendës franceze Franck Ribery është shfaqur gjashtë herë në dosjet Epstein. Ish-ylli i Bayern Munich përmendet në një deklaratë të atribuar një pale të tretë.
Futbolli francez nuk i ka shpëtuar skandalit Epstein. Në fillim të shkurtit, drejtësia amerikane publikoi miliona dokumente që lidhen me biznesmenin amerikan Jeffrey Epstein, i akuzuar për krime seksuale.
Këto dosje, të cilat zbulojnë lidhje mes multimilionerit dhe disa figurave të njohura, përmbajnë gjithashtu edhe emrin e Franck Ribery.
Ish-lojtari i Kombëtares së Francës përmendet gjashtë herë në dokumentin e publikuar nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë.
Franck Ribery citohet në një deklaratë të atribuar një pale të tretë, e cila flet për incidente të dhunshme dhe një rrjet prostitucioni.
“Franck Ribery u përpoq të më godiste ndërsa isha në kopshtin tim dhe kishte siguruar numrin tim të telefonit dhe adresën time; oficerë policie e rrethuan dhe e shoqëruan përsëri te makina e tij”, thuhet në deklaratë.
Brenda këtij vëllimi të madh materialesh, emri i Ribery shfaqet në një dokument publikisht të aksesueshëm, për herë të parë në faqen 26.
Pasazhet që i referohen atij janë akuza të përfshira brenda një dëshmie të një dëshmitari.
Një fragment thotë: “Franck Ribery u përpoq të më rrihte ndërsa isha në kopshtin tim dhe kishte siguruar numrin tim dhe adresën time; policë e rrethuan dhe e shoqëruan deri te makina e tij”.
Një tjetër pasazh nga e njëjta faqe deklaron: “Jam i habitur që pashë ardhjen e një rrjeti prostitucioni. Pata përshtypjen se një degë e prostitucionit u kthye për të më marrë, sikur duhej t’u përkisja atyre”.
Referenca të tjera shfaqen në faqet pasuese, përfshirë përmendje të figurave ligjore dhe lidhjeve shoqëruese.
Një pasazh tjetër thotë: “Ai mbërriti me Franck Ribery dhe Policia Gjyqësore e Versajës mbërriti sepse ai kërkoi që t’i silleshin vajza 14-vjeçare”./Telegrafi/