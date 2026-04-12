Siljanovska-Davkova uron Pashkët: Të bashkohemi rreth vlerave të dashurisë dhe respektit të ndërsjelltë
Me rastin e festës së madhe të krishterë të Ngjalljes së Krishtit – Pashkëve, Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova i dërgoi urimet e saj kreut të Kishës Ortodokse Maqedonase – Kryepeshkopata e Ohrit, Shenjtërisë së Tij Stefan, si dhe kryetarit të Përfaqësisë Kishtare të Kishës Ungjillore Metodiste, Emil Zaev.
Në mesazhin e saj të urimit drejtuar Kryepeshkopit Stefan, Presidentja thekson se Pashkët janë themeli i besimit të krishterë dhe një burim i përjetshëm shprese, duke theksuar se në këto “ditë të larta dhe të bekuara” qytetarët duhet të bashkohen rreth vlerave të dashurisë, solidaritetit dhe respektit të ndërsjellë.
“Në kohë trazirash të vështira shoqërore, sprovash të mëdha dhe sfidash të forta morale, duhet të këmbëngulim në virtyte dhe të forcojmë frymën e bashkimit”, deklaron Siljanovska-Davkova, duke uruar paqe, shëndet dhe forcë shpirtërore në shtëpitë e besimtarëve.
Në mesazhin e saj të urimit drejtuar Kishës së Bashkuar Metodiste, ajo thekson se Pashkët janë simbol i një fillimi të ri dhe ripërtëritjeje shpirtërore, një festë që na kujton se “pas çdo errësire vjen drita” dhe se mirësia gjithmonë fiton.
Presidentja bën thirrje për unitet, kujdes për fqinjët dhe përhapjen e mendimeve pozitive, duke theksuar se pikërisht në kohë sfiduese shoqëria duhet të mbetet e bashkuar rreth vlerave të vërteta.
Ajo e përfundon urimet e saj me përshëndetjen tradicionale: "Krishti u ringjall! Vërtet u ringjall!".