Siljanovska-Dakova: Jemi partner i besueshëm në NATO, të tejkalohet labirinti në rrugën drejt BE-së
"Ndonjëherë pyes veten se si të njëjtët burrështetas, të njëjtët presidentë, të njëjtët kryeministra mund të sillen në një mënyrë brenda NATO-s, të manifestojnë mirëkuptim dhe, kur bëhet fjalë për Bashkimin Evropian, të na mbajnë në një labirint për 20 vjet. Është koha ta kapërcejmë këtë", tha sot presidentja Gordana Siljanovska Davkova, pasi mori pjesë në takimin e Këshillit të Atlantikut të Veriut në nivel të krerëve të shteteve dhe qeverive, në kuadër të Samitit të NATO-s të mbajtur në kompleksin presidencial "Beshtepe" në Ankara.
Siljanovska Davkova tha se mbrëmë, ndërsa merrte pjesë në pritjen te Presidenti turk Recep Tayip Erdogan, pati një takim të shkurtër me kryeministrin e Bullgarisë Rumen Radev, i cili i tha se ne nuk jemi vetëm fqinjë, por se ajo është mikesha e tij, gjë që, tha ajo, është frymëzuese dhe inkurajuese.
Ajo thotë se pati një bisedë më të gjatë me kryeministrin hungarez Peter Magyar, i cili tha se do të qëndrojë edhe më fort pas Ballkanit Perëndimor, se e mbështet plotësisht RMV-në dhe se është e pashmangshme që, për të pasur stabilitet dhe paqe në Ballkan, vendet e Ballkanit Perëndimor të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian.
Sipas Presidentes Siljanovska Davkova, nuk ka zgjidhje më të mirë për një Evropë të fortë dhe një NATO të fortë sesa një gjendje paqeje, sepse forca e Evropës qëndron në aftësinë për të ndjekur reformat në mënyrë paqësore ose për të promovuar demokracinë bazuar në parime dhe vlera themelore.
Në samitin e NATO-s, presidentja tha se u përcoll se ne jemi një partner i provuar dhe i besueshëm i NATO-s, se sillemi me përgjegjësi si në aspektin e mjeteve ashtu edhe të sjelljes, dhe se ata mund të mbështeten tek ne.
"Mesazhi i dytë nga Samiti, ka të bëjë me NATO-n. Me të vërtetë duhej theksuar se Trump, në një farë mënyre, pasi ia bëri të qartë NATO-s se mbrojtja për të cilën është krijuar nuk vlen vetëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe për vendet e Evropës, dhe se ato duhet të marrin përsipër barrën e tyre të mbrojtjes. Sot doli që pothuajse të gjitha vendet, nëse jo të gjitha vendet, tashmë janë nisur në atë rrugë, sigurisht, në vetë-garantim, domethënë, në garantimin e aftësisë për të organizuar mbrojtjen e tyre. Kjo është gjithashtu, sipas mendimit tim, shumë e rëndësishme ", tha Siljanovska Davkova.
Ajo citoi mendimin e Kemal Ataturkut - "Nëse ka paqe në vend, do të ketë paqe jashtë vendit" dhe tha se nuk ka zgjidhje më të mirë për një Evropë të fortë dhe një NATO të fortë sesa një gjendje paqeje, sepse, theksoi ajo, forca e Evropës qëndron në aftësinë për të arritur reforma ose për të promovuar demokracinë bazuar në parime dhe vlera themelore përmes mjeteve paqësore.
"Kjo e bën të veçantë, sigurisht, nëse të njëjtët anëtarë ulen aty-këtu, ose për pjesën më të madhe, atëherë është logjike që ne nuk duhet të heqim dorë nga paqja. Këtu qëndron vlera e veçantë e zotit Trump, sepse, përveç ndarjes së fondeve, ai vazhdimisht thotë se duhet të gjendet një zgjidhje paqësore për të gjitha problemet", tha Siljanovska Davkova.