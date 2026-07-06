Siguria në plazhet shqiptare ende problematike
Shkelja e perimetrit të sigurisë, duke rrezikuar jetën e pushuesve, vijon të jetë problematikë në plazhet e vendit.
Siç duket në këto pamje, në zonën e Gjirit të Sarandës, një mjet lundrues jet ski u konstatua brenda perimetrit, aty ku po laheshin pushuesit, duke rrezikuar jetën e tyre.
Nga patrullimet e Policisë Kufitare të Vlorës, edhe në zonën e Gjirit të Ksamilit u konstatua një tjetër jet ski, drejtuesi i të cilit kishte thyer rregullat e lundrimit.
Nga ana e Policisë Kufitare Vlorë u vendos masa maksimale me vlerë 500 mijë lekë për secilin prej tyre.
Shkelja e perimetrit të sigurisë, prej nisjes së sezonit turistik, është konstatuar më shumë në plazhet e jugut të vendit. Nga ana e Drejtorisë së Kufirit Vlorë janë ndëshkuar 10 drejtues mjetesh lundruese, 2 në Durrës dhe 2 raste të tjera në Shkodër.
Sipas të dhënave të policisë, në 9 raste janë aplikuar gjoba maksimale me vlerë 500 mijë lekë, ndërsa 5 të tjerët janë ndëshkuar me gjoba nga 100 deri në 150 mijë lekë./Tv Klan