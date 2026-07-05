Si u mbajtën të fshehur për vite 16 fëmijë brenda një dhome? Ngjarja që tronditi SHBA-në
Vetëm pak ditë pasi autoritetet larguan 16 fëmijë nga një shtëpi e mjerueshme, të cilët ishin mbajtur të bllokuar për 4 vite, dhe arrestuan prindërit dhe gjyshërit e tyre, lind pyetja: Si mund të ketë ndodhur kjo, për vite me radhë, pa u vënë re?
Fqinjët e familjes në Hamden të Ohios, punonjësit në dyqanet lokale ku ata kishin bërë pazar dhe madje edhe hetuesit që iu përgjigjën ngjarjes, po e pyesin veten për këtë gjë, dhe informacioni i kufizuar i ndarë nga hetuesit nuk ofron një përgjigje të plotë.
Fëmijët nuk ishin të regjistruar në shkollë, familja ishte zhvendosur gjatë dy dekadave të fundit dhe fqinjët thanë se nuk i kishin parë kurrë fëmijët.
Fëmijët mbetën kryesisht të mbyllur në një dhomë të vogël në shtëpi, sipas hetuesve, në kushte të mjerueshme.
"Pikërisht para hundëve tona dhe askush nuk ishte në gjendje t'i ndihmonte", tha Emily Collins, 27 vjeç, banore e fshatit.
Autoritetet thanë se kishin shkuar në shtëpi të martën për një hetim dhe zbuluan fëmijët - të moshës 1 e gjysmë deri në 18 vjeç - disa prej të cilëve nuk ishin në gjendje të flisnin.
Shtatë prej tyre u dërguan në spitale, përfshirë një në gjendje kritike.
Katër persona, të cilët janë prindërit dhe gjyshërit e fëmijëve, u arrestuan me akuzat për rrezikim të fëmijëve.
Raportohet se Gary Siders Jr., 36 vjeç, Gary Siders, 73 vjeç, Elizabeth Siders, 33 vjeçe, dhe Christina Siders, 67 vjeçe, u deklaruan të pafajshëm për rrezikim të fëmijëve.
16 fëmijë të mbajtur të mbyllur në një dhomë në Ohio për 4 vjet shpëtohen - tani ata i pret një sfidë e madhe
Nëna e fëmijëve, Elizabeth Siders, u martua me babanë e tyre, Gary Siders Jr., kur ishte 15 vjeç dhe të gjithë fëmijët janë të tyre, sipas avokatit të saj, Thomas Stolly.
"Në fakt, pyetja e parë që klientja ime më bëri kur hyra në burg dhe u prezantova ishte për fëmijët e saj. Ajo më pyeti nëse fëmijët e saj ishin mirë, më pyeti nëse e dija se ku ishin dhe më pyeti se kur do të ishte në gjendje t'i shihte përsëri", tha Stolly.
Stolly tha se klientja e tij i tha se të gjithë fëmijët kishin lindur në spitalet e zonës dhe se ajo e konsideron veten një nënë të kujdesshme. Ajo e la shkollën e mesme pas klasës së 11-të.
“Mendoj se ky është më shumë një rast izolimi sesa një rast i së keqes, dhe mendoj se ka një dallim të rëndësishëm këtu. Sepse nëse kjo është e gjitha që dini - dhe duhet të mendoni se dikush në moshën 15 vjeç nuk di shumë për të qenë nënë, për të qenë grua”, deklaroi Stolly.
Një avokat tjetër i familjes Siders bëri thirrje gjithashtu që njerëzit të presin përpara se të japë gjykimin.
"Ne i kërkojmë komunitetit në përgjithësi, si dhe kujtdo që mund të ketë interes në këtë rast, të marrë frymë thellë, të bëjë një hap prapa dhe ta lërë çështjen të zbardhet dhe faktet të dalin në dritë", tha Dorian Baum.
Autoritetet nuk e bënë publike natyrën e hetimit tjetër që i çoi ata te shtëpia e Siders.
Megjithatë, të dhënat e gjykatës tregojnë se atë ditë u lëshua një urdhër arresti për Siders Jr. për akuza për ekspozim të pahijshëm në lidhje me incidente të dyshuara.
"Këta njerëz ishin mjaft të mirë në fshehjen e këtyre fëmijëve", tha Wilson, prokurori i përgjithshëm i shtetit.
Mungesa e fëmijëve në shkollë dhe mungesa e dukshme e vizitave të rregullta me profesionistët mjekësorë, ka të ngjarë të kenë kontribuar në mbajtjen e situatës së rëndë të panjohur, sipas Jacqueline Yahn, profesoreshë e asociuar në Universitetin e Ohios.
Fëmijët e kalonin pjesën më të madhe të kohës në një dhomë që ishte afërsisht 3.5 metra me 3.5 metra, sipas hetuesve, të cilët vunë re se kishte jashtëqitje kudo përreth. /Telegrafi/