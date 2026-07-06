Si të pastroni xhamin e dushit pa kimikate të ashpra, provoni një truk të thjeshtë me ndihmën e këtij ushqimi
Sipërfaqet e qelqit në dush mund të bëhen shpejt të mjegullta dhe të pista, dhe nëse nuk pastrohen rregullisht, mbetjet e sapunit dhe njollat e gëlqeres mund të shndërrohen në njolla kokëforta që prishin pamjen e banjës.
Një nga mënyrat më efektive për të pastruar xhamin është përdorimi i lëngut të limonit. Për shkak të aciditetit të tij natyror, limoni ndihmon në zbërthimin e depozitave të yndyrshme të sapunit dhe largimin e gjurmëve të ujit dhe gëlqeres nga sipërfaqet e xhamit.
Për të përgatitur produktin, thjesht hidhni lëng limoni në një shishe spreji bosh dhe më pas shtoni disa lugë çaji sodë buke. Ky kombinim krijon një shkumë të butë që ndihmon në zbërthimin e papastërtisë, ndërsa soda e bukës vepron gjithashtu si një gërryes i butë që heq njollat kokëforta pa dëmtuar xhamin.
Përzierja duhet të aplikohet në sipërfaqet e qelqit dhe të lihet të veprojë për rreth 10 deri në 15 minuta në mënyrë që të treten depozitat e akumuluara.
Pas kësaj, qelqi fshihet me një sfungjer të butë dhe shpëlahet me ujë të pastër, dhe në fund thahet me një leckë të thatë për të parandaluar njollat e reja.