Si të dukeni të kuruara dhe me stil edhe gjatë ditëve të nxehta të verës
Kur temperaturat kalojnë 30 gradë Celsius, arratisja drejt detit ose të paktën në një ambient me ajër të kondicionuar na duket zgjidhja ideale. Megjithatë, kjo nuk është gjithmonë e mundur...
Temperaturat e larta dhe moda shpesh nuk shkojnë dorë për dore. Vapa e verës nuk lë shumë hapësirë për veshje me shtresa, ndërsa duhet të kemi kujdes edhe me materialet që zgjedhim. Për djersitjen dhe shkrirjen e grimit sapo dalim nga shtëpia, më mirë të mos flasim fare...
Megjithatë, me disa truke të thjeshta dhe pak frymëzim stilistik, mund të dukeni elegante edhe në mes të një vale të nxehti. Ja disa nga këshillat tona të preferuara për stil gjatë ditëve përvëluese.
Lepeza si aksesor mode
Nëse dëshironi t’i shtoni veshjes suaj verore pak stil “old money”, mjafton një detaj i thjeshtë – merrni me vete një lepeze. Përveçse do t’ju freskojë gjatë shëtitjeve në qytet, në kafene apo duke pritur transportin publik, ajo do t’i japë menjëherë pamjes suaj një elegancë që të kujton Rivierën Franceze.
Veshjet e gjera më të mira se ato të ngushta
Pantallonat e gjera, fustanet e lehta dhe bluzat me prerje të lirshme janë shumë më komode sesa veshjet e ngushta, të cilat shpesh prodhohen nga materiale sintetike. Në këtë mënyrë, lëkura merr frymë më lehtë.
Mos harroni kapelën
Pavarësisht nëse shkoni në plazh, në punë apo për një shëtitje në qytet, mos harroni kapelën. Ky aksesor elegant jo vetëm që mbron fytyrën nga dielli, por i shton edhe më shumë stil kombinimit tuaj.
Asgjë nuk e zëvendëson lirin
Nëse ekziston një material perfekt për verën, ai është padyshim liri. Veshjet prej liri janë prej vitesh ndër më të preferuarat, ndërsa sezonet e fundit janë bërë shumë të njohura edhe kompletet prej liri. Dhe arsyeja është e qartë: ky material i ajrosshëm është edhe më i rehatshëm se pambuku, ndërsa duket gjithmonë elegant.
Pantallonat kapri janë të përshtatshme edhe për punë
Modeli i pantallonave që përfundon pak poshtë gjurit, i njohur si kapri, ka bërë një rikthim të madh në modë këtë vit.
Influencuesja dhe trendseterja Hailey Bieber u shfaq së fundmi me pantallona kapri me pika dhe shapka me takë, ndërsa ne mendojmë se ky është një nga ato kombinime që do ta rikrijojmë sapo vapës t’i bëhet e pamundur t’i rezistohet.
Kurrë pa kapëse flokësh
Në këto temperatura të larta, flokët e lëshuara nuk janë gjithmonë zgjedhja më praktike. Pikërisht për këtë arsye, kapëset e flokëve janë aleatet tona më të mira. Me ndihmën e tyre mund t’i ngrini flokët në një frizurë elegante brenda pak minutash. Ndërsa, nëse dëshironi të provoni diçka të re këtë sezon, zgjidhja ideale është kapësja franceze e flokëve. /Telegrafi/