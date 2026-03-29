Si ta lironi shpejt hapësirën në iPhone?
Apple nuk ofron një mënyrë të drejtpërdrejtë për të renditur videot sipas kohëzgjatjes ose madhësisë, gjë që e bën të vështirë lirimin e hapësirës në iPhone. Por ekziston një zgjidhje.
Shumë herë iOS zgjedh automatikisht se cilin përmbajtje ta mbajë në kujtesë, dhe videot e gjata mund të zënë shpejt hapësirën e disponueshme.
Edhe pse versioni për Mac i aplikacionit Photos nuk ofron këtë opsion, mund të përdorësh një shkurtore (Shortcut) që krijon një listë të të gjitha videove të gjata në pajisje:
Një përdorues në Reddit me emrin FrozenMaize ka krijuar këtë shkurtore që kërkon automatikisht videot e gjata dhe i vendos në një album të veçantë.
Ti mund të përcaktoje gjatësinë minimale të video-s (në minuta) dhe emrin e albumit ku do të ruhen ato.
Kur videot e gjata janë në një vend të vetëm, është shumë më lehtë dhe më shpejtë t’i shikosh dhe fshish ato që nuk i do më.
Kjo metodë ndihmon shumë për të liruara hapësirë në pajisjen tënde iPhone pa pasur nevojë të kërkosh shumë mes mijëra videove. /Telegrafi/