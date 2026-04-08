Si mund të parashikojë teknologjia e re e inteligjencës artificiale gropat përpara se t'i hasni ato?
Në këtë epokë digjitale, inxhinierët e makinave po vazhdojnë të gjejnë mënyra inovative për të përmirësuar atë që mbështet të gjitha automjetet rrugore, shasinë.
Për këtë qëllim, ZF ka shfaqur strategjinë e saj Shasia 2.0, e cila kombinon harduerin inteligjent, inteligjencën artificiale dhe softuerin për të përmirësuar funksionalitetin, dhe në CES muajin e kaluar prezantoi dy karakteristika të reja. Njëra ishte Reduktimi Aktiv i Zhurmës dhe tjetra AI Road Sense, transmeton Telegrafi.
AI Road Sense është projektuar për të vlerësuar sipërfaqen e rrugës përpara makinës dhe për të bërë rregullime të shpejta në cilësimet e pezullimit, duke konfiguruar në mënyrë delikate konfigurimin e shasisë për t'u përballur më mirë me të ardhmen e saj të afërt.
Ka pasur një sasi të konsiderueshme kërkimesh në industri për përdorimin e sistemeve në bord për të 'lexuar' sipërfaqen e rrugës dhe për të zbuluar ose kushtet në ndryshim për shkak të shiut, borës ose akullit ose cilësinë e vetë sipërfaqes së rrugës.
Instituti i Kërkimeve Honda USA, për shembull, drejtoi një skemë pilot për një sistem monitorimi të gjendjes së rrugës. Ideja ishte të përdoreshin detajet e vendndodhjes GPS dhe të dhënat nga sensorë të tillë, si kamerat për të mbledhur informacion mbi gjendjen e rrugës dhe për ta ndarë atë në mënyrë anonime me autoritetet rrugore që kujdesen për mirëmbajtjen e rrugëve.
Nexteer Automotive, në bashkëpunim me Tactile Mobility, fitoi një Çmim Inovacioni CES në vitin 2023 për Softuerin e saj të Zbulimit të Rrugës, i cili mbledh të dhëna në kohë reale për fërkimin rrugor nëpërmjet sensorëve virtualë dhe, duke përdorur IA-në, i cakton ato kategorive të ndryshme të gjendjes së rrugës si 'e thatë', 'akull' ose 'e lagësht'.
Këto të dhëna më pas dërgohen në cloud, ku mund të ndahen me automjetet pasuese, duke i njoftuar ata për kushtet përpara.
Në vitin 2016, JLR prezantoi hulumtimin e saj mbi një sistem identifikimi të sipërfaqes si pjesë e programit të saj më të gjerë të Teknologjisë së Autonomisë Off Road.
Duke përdorur një kombinim të radarit dhe sensorëve tejzanor për të skanuar rrugën menjëherë përpara, sistemi mund ta këshillojë shoferin në lidhje me qëndrueshmërinë e vazhdimit pa u bllokuar.
Sistemi ZF ndryshon nga të gjithë këta në atë që rikonfiguron vazhdimisht shasinë, për të "përmirësuar sigurinë dhe rehatinë" duke parashikuar kushtet e rrugës dhe sipërfaqes dhe duke përshtatur menjëherë sjelljen e makinës.
Mendimi i zgjuar bëhet nga softueri i shasisë Cubix i ZF, i cili gjithashtu kontrollon Reduktimin Aktiv të Zhurmës. Të dhënat mblidhen nga sensorët ekzistues të makinës, dhe prej tyre sistemi rregullon shpërndarjen e çift rrotullues të amortizimit në rrota dhe cilësimet e shasisë për t'iu përshtatur kushteve të sipërfaqes.
Softueri gjithashtu ka një funksion të quajtur Njohja e Sjelljes së Shoferit, i cili analizon përdorimin e kontrolleve nga shoferi për të parashikuar stilin e drejtimit dhe për të vendosur preferencat e duhura të rehatisë.
Klientët e prodhuesit të makinave ZF mund të zgjedhin nga tre konfigurime, të cilat mund të përshtaten për t'iu përshtatur madhësive të ndryshme të automjetit.
Versioni Standard mbështetet në të dhënat ekzistuese që kalojnë përmes rrjetit të të dhënave të brendshme të makinës; Advanced shton zbulimin e sipërfaqes me anë të kamerës; dhe Premium gjithashtu përfshin skanimin lidar, i cili mund të gjenerojë një profil 3D deri në 25 metra përpara. /Telegrafi/