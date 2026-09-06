Si do të duket shtëpia e së ardhmes? Nga pajisjet me AI te shtretërit inteligjentë dhe robotët
Nga pajisjet elektroshtëpiake të fuqizuara nga Al, te shtretërit inteligjentë, teknologjia për kafshët shtëpiake dhe robotët katërkëmbësh – IFA 2026 në Berlin po tregon se si teknologjia mund të ndryshojë mënyrën se si jetojmë në shtëpi.
Inteligjenca artificiale po zhvillohet me ritme të shpejta dhe ndikimi i saj në jetën e përditshme është një nga temat kryesore të panairit IFA në Berlin, panairi më i madh në botë për teknologjinë e konsumatorit dhe pajisjet elektroshtëpiake.
Nën sloganin “E ardhmja është tani”, IFA 2026 prezanton teknologji të reja që synojnë të ndryshojnë mënyrën se si jetojmë, punojmë dhe argëtohemi.
Në panair marrin pjesë më shumë se 1,900 kompani nga 49 vende.
Një nga fushat ku ky ndryshim duket më qartë është shtëpia.
Industria nuk po flet më vetëm për “shtëpinë inteligjente”, por për “shtëpinë e zgjuar”, ku pajisjet nuk mjaftohen me zbatimin e komandave, por mësojnë nga përdoruesi, përshtaten me zakonet e tij dhe madje parashikojnë nevojat e tij.
Me hapjen e dyerve për publikun, IFA 2026 ngre një pyetje interesante: Si mund të duket shtëpia e së ardhmes?
Më pak punë, më pak vendime
Prej vitesh, një nga premtimet kryesore të teknologjisë smart ka qenë ta bëjë jetën e përditshme më të lehtë.
Edhe në IFA 2026, kjo mbetet një nga temat kryesore.
Por teknologjia po shkon një hap më tej.
Pajisjet nuk synojnë vetëm të kryejnë punët e shtëpisë, por edhe të ndihmojnë në marrjen e vendimeve.
Një shembull vjen nga Haier, e cila prezanton një lavatriçe të pajisur me kamerë dhe Al.
Pajisja mund të identifikojë rrobat që janë vendosur në kazan dhe të paralajmërojë përdoruesin, për shembull, nëse një çorape e kuqe është futur gabimisht mes rrobave të bardha.
Kjo mund të shmangë një nga gabimet klasike të larjes së rrobave: një këmishë e bardhë që përfundon rozë.
E njëjta qasje po aplikohet edhe në kuzhinë. Pajisjet e reja mund të identifikojnë ushqimin që vendoset brenda tyre dhe të përshtatin automatikisht mënyrën e gatimit.
Sipas Neil Tunstall, CEO i Haier Europe, qëllimi është që pajisja të marrë përsipër një pjesë të vendimeve që zakonisht i takojnë përdoruesit.
Në këtë mënyrë, teknologjia nuk po shitet më thjesht si një produkt, por si një përvojë që duhet ta bëjë jetën më të thjeshtë.
AI si organizator i familjes
Inteligjenca artificiale mund të përdoret edhe për të organizuar jetën familjare.
Kompania amerikane Cozyla po demonstron në IFA se si AI mund të ndihmojë në menaxhimin e axhendave familjare, punës, vakteve dhe detyrave të përditshme.
Në një simulim të një dite normale, vizitorët mund të shohin se si kalendari dixhital koordinon aktivitetet e anëtarëve të familjes, ndërsa në kuzhinë një recetë mund të skanohet për të ndihmuar në planifikimin e një vakti.
Më pas, sistemi kalon në dhomën e ndenjes, ku ndihmon në organizimin e detyrave dhe planeve të familjes, përpara se dita të mbyllet me një rutinë për gjumin.
Ideja është e thjeshtë: më pak kohë duke organizuar jetën dhe më shumë kohë për ta jetuar atë.
Edhe gjumi po bëhet inteligjent
Teknologjia nuk ndalet kur njerëzit shkojnë në shtrat.
Kompania nga Hong Kongu BestQi prezanton sistemin AMADA Smart Adaptive Sleeping System, i cili kombinon një shtrat të rregullueshëm me një dyshek që përdor tinguj dhe vibrime dhe kontrollohet përmes një aplikacioni.
Secila anë e shtratit mund të rregullohet në mënyrë të pavarur.
Kjo do të thotë se dy persona që flenë në të njëjtin shtrat mund të zgjedhin pozicione dhe cilësime të ndryshme.
Përdoruesit mund të kontrollojnë gjithashtu funksionet e masazhit, intensitetin e vibrimeve dhe programe të ndryshme për gjumë, relaks apo lexim.
Ndërkohë, kompania koreano-jugore Bodyfriend po e çon teknologjinë edhe më tej me karriget e saj të masazhit.
Modeli Quantum Beauty Capsule kombinon një karrige masazhi për të gjithë trupin me module LED për fytyrën.
Një tjetër model, Davinci AI, përdor sensorë PPG për matjen e të dhënave biometrike, si rrahjet e zemrës, variabiliteti i ritmit të zemrës dhe niveli i oksigjenit në gjak.
Kompania thotë se këto të dhëna mund të përdoren për t'u dhënë përdoruesve informacion mbi gjendjen fizike, stresin dhe rikuperimin.
Ekrane më të mëdha, por edhe më pak shpërqendrime
Shtëpia e së ardhmes nuk ka të bëjë vetëm me punët e shtëpisë dhe gjumin. Argëtimi mbetet një pjesë e rëndësishme.
Ekranet janë bërë gjithnjë e më të mëdha, cilësia e figurës është përmirësuar dhe sistemet audio janë bërë më të fuqishme. Por edhe këtu, fokusi po zhvendoset nga pajisjet individuale drejt një eksperience të lidhur.
TCL, një nga kompanitë kryesore në IFA 2026, po prezanton sisteme ku ekranet, zëri dhe pajisjet e tjera mund të funksionojnë së bashku, veçanërisht për lojërat dhe argëtimin në shtëpi.
Por TCL po eksploron edhe një ide në dukje të kundërt: teknologjinë që na ndihmon të shkëputemi nga teknologjia.
Me teknologjinë NextPaper, telefoni mund të kalojë në një mënyrë të thjeshtuar leximi, duke reduktuar disa funksione dhe shpërqendrime.
Ekrani është projektuar gjithashtu për të reduktuar dritën dhe lodhjen e syve.
Sepse ndonjëherë, edhe shtëpia më inteligjente mund të ketë nevojë të na ndihmojë të fikim telefonin.
Edhe kafshët shtëpiake po bëhen pjesë e shtëpisë smart
Shtëpia e lidhur nuk është më vetëm për njerëzit.
Kompania nga Singapori Petgugu prezanton një ekosistem pajisjesh inteligjente për kafshët shtëpiake, ku përfshihet edhe një tualet automatik që pastrohet vetë për macet.
Kompania po prezanton gjithashtu një robot që lëviz nëpër shtëpi, mbledh qimet e kafshëve dhe mund të ndërveprojë me to kur pronarët nuk janë në shtëpi.
Dhe për ata që duan diçka edhe më futuriste, IFA ka një tjetër zgjidhje: qenin robot.
Një prej modeleve është MagicDog Y1, i zhvilluar nga një kompani kineze e robotikës e themeluar në vitin 2024.
Ndryshe nga pajisjet e krijuara posaçërisht për kafshët shtëpiake, ky robot nuk synon kryesisht të jetë shoqërues.
Ai është projektuar për të ndjekur njerëzit në ambiente të ndryshme, për të transportuar pajisje dhe për të përdorur kamerat dhe sensorët e integruar për detyra si monitorimi dhe siguria.
A mund të na afrojë teknologjia me njëri-tjetrin?
Nëse teknologjitë e prezantuara në IFA 2026 janë një tregues i asaj që po vjen, ndryshimi më i madh mund të mos jetë një pajisje e vetme.
Mund të jetë mënyra se si të gjitha pajisjet komunikojnë me njëra-tjetrën.
Dallimi mes shtëpisë tradicionale “smart” dhe asaj që industria e quan “inteligjente” qëndron te kombinimi i lidhjes mes pajisjeve me Al.
Në vend që çdo pajisje të funksionojë më vete, synimi është krijimi i një ekosistemi ku frigoriferi, lavatriçja, kuzhina, televizori, shtrati dhe pajisjet e tjera mund të shkëmbejnë informacion dhe të kuptojnë se çfarë duhet bërë.
Në këtë vizion, njerëzit do të shpenzojnë më pak kohë duke menaxhuar pajisjet dhe organizuar detyrat e shtëpisë.
Në vend të kësaj, një pjesë e punës do të kryhet automatikisht nga vetë sistemi.
Premtimi është i madh: më pak kohë me punët e përditshme dhe më shumë kohë për familjen, miqtë dhe gjërat që kanë vërtet rëndësi.
Por mbetet për t'u parë se sa shpejt kjo ide do të bëhet realitet dhe sa prej këtyre teknologjive do të hyjnë realisht në shtëpitë tona.
IFA 2026 vazhdon deri më 8 shtator
Vizitorët mund të shohin nga afër këto teknologji deri më 8 shtator.
Panairi përfshin zona të ndryshme kushtuar teknologjisë dhe jetës së përditshme, ndërsa një prej pikave të veçanta është edhe hapësira e robotikës, ku prezantohen robotë humanoidë dhe inovacione të tjera nga e gjithë bota.
IFA 2026 ofron kështu një pamje të asaj se si mund të ndryshojë jeta në shtëpi në vitet e ardhshme.
Por në fund, cilat prej këtyre teknologjive do të bëhen pjesë e jetës sonë të përditshme, mbetet një zgjedhje që do ta bëjmë vetë.