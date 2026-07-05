Si dezinformon portali Novosti për stërvitjet e rregullta ushtarake të FSK-së në Kroaci
Portali Večernje novosti publikoi një artikull me titull bombastik: “ÇFARË PO PËRGATITET? Shteti i rremë në stërvitje ushtarake në Kroaci: Mposhtja e armikut dhe fasules ushtarake”, në të cilin raporton për pjesëmarrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) në një stërvitje ndërkombëtare në Slunj.
Ky artikull për stërvitjen ushtarake në Kroaci është një shembull se si mediat serbe përdorin ngjarje reale për manipulim politik dhe dezinformim.
Analiza
Pretendimi për “qëllime të papritura dhe të fshehta ushtarake” – Titulli nis me pyetjen dramatike me shkronja të mëdha “ÇFARË PO PËRGATITET?”, duke sugjeruar fshehtësi, rrethana të jashtëzakonshme ose një qëllim agresiv të fshehur të drejtuar kundër një shteti.
Analiza dhe demanti: Në Slunj nuk po përgatitet asnjë konflikt i papritur apo i fshehtë. Bëhet fjalë për një stërvitje ushtarake ndërkombëtare në kuadër të ciklit “Immediate Response” (e cila në nivel lokal përmendet edhe me emrin “Combat Power”). Raportet dhe dokumentet zyrtare në faqen e Ministrisë së Mbrojtjes të Republikës së Kroacisë (MORH) paraqesin në detaje kronologjinë e planifikimit dhe karakterin mbrojtës të këtyre stërvitjeve.
Bëhet fjalë për procedura standarde, të rregullta dhe transparente, të cilat janë paralajmëruar muaj më parë, gjë që e hedh poshtë drejtpërdrejt pretendimin e Novosti për një element surprize.
Pretendimi për një kërcënim të lokalizuar dhe injorimi i pjesëmarrjes së NATO-s dhe partnerëve – Artikulli e vendos fokusin ekskluzivisht te slogani “Shteti i rremë në stërvitje ushtarake në Kroaci”, duke ndërtuar një narrativë sipas së cilës dy palë po bashkohen për të “mposhtur armikun” (duke aluduar për Serbinë).
Analiza dhe demanti: Aktiviteti në Kroaci udhëhiqet nga Forcat e Armatosura të Republikës së Kroacisë në bashkëpunim me Komandën e Ushtrisë Amerikane për Evropën dhe Afrikën (USAREUR-AF). Kalendari i detajuar dhe objektivat transparente të këtyre manovrave rajonale mund të shihen në njoftimet publike në faqen e U.S. Army Europe and Africa: europeafrica.army.mil.
Në këtë stërvitje marrin pjesë mbi 3.000 ushtarë nga shumë vende anëtare të NATO-s dhe shtete partnere. Qëllimi i këtyre manovrave është forcimi i logjistikës dhe stabilitetit rajonal në Evropë dhe Ballkan, ndërsa pjesëmarrja e FSK-së është një praktikë shumëvjeçare në kuadër të bashkëpunimit me partnerët e NATO-s dhe jo një ngjarje e jashtëzakonshme.
Artikulli fsheh me vetëdije faktin kyç se edhe Ushtria e Serbisë merr pjesë rregullisht në formate të ngjashme shumëkombëshe dhe në stërvitje ushtarake me të njëjtët partnerë (siç është stërvitja tradicionale “Platinasti vuk”, të cilën Serbia e organizon në territorin e saj së bashku me Ushtrinë e SHBA-së dhe vendet fqinje të rajonit).
Përfundim
Nuk bëhet fjalë për ndonjë kërcënim të fshehtë apo të papritur, por për një aktivitet të rregullt dhe transparent, të planifikuar muaj më parë dhe me një kalendar publikisht të disponueshëm.
Të dhënat zyrtare të institucioneve ushtarake rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe fakti se stërvitja është paralajmëruar në kohë dhe publikisht, e hedhin poshtë plotësisht tezën për qëllime të fshehta dhe cenim të sigurisë, duke konfirmuar se bëhet fjalë për stërvitje ushtarake transparente, ndërkombëtare dhe të rregullta./TheGeoPost/