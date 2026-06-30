SHSKUK vazhdon mandatin e Elvir Azizit për drejtor të përgjithshëm
Bordi Drejtues i Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës (SHSKUK) ka vendosur të vazhdojë mandatin e drejtorit të përgjithshëm, Elvir Azizi, duke e riemëruar në këtë pozitë.
Sipas njoftimit të SHSKUK-së, vendimi është marrë në bazë të kompetencave ligjore dhe statutore të Bordit, duke u mbështetur në rezultatet e arritura gjatë periudhës së udhëheqjes së Azizit dhe në nevojën për të siguruar vazhdimësi institucionale.
SHSKUK njofton se gjatë periudhës 2023–2025 janë shënuar përmirësime në treguesit kryesorë të performancës. Numri i pacientëve të hospitalizuar është rritur për 11.9 për qind, operimet për 12.5 për qind, vizitat ambulatore për 24.6 për qind, shërbimet laboratorike për 20.5 për qind, ekzaminimet CT për 12.7 për qind, ndërsa ato me MRI kanë shënuar rritje prej 71 për qind. Po ashtu, është rritur edhe volumi i shërbimeve të kardiologjisë invazive, me 11.9 për qind më shumë koronarografi dhe 13.3 për qind më shumë implantime të stentave.
Në njoftim përmenden edhe projektet e realizuara gjatë kësaj periudhe, përfshirë funksionalizimin e Cath Lab-it në Spitalin e Përgjithshëm të Prizrenit, investimet në Mjekësinë Nukleare, zgjerimin e kapaciteteve të Kardiokirurgjisë, hapjen e shërbimeve të reja në spitalet e përgjithshme, zhvillimin e programit të fertilizimit të asistuar (IVF), investimet në Qendrën Stomatologjike Universitare të Kosovës, si dhe bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtarë, përfshirë LuxDev dhe GIZ.
Bordi Drejtues thekson se sistemi shëndetësor vazhdon të përballet me sfida, si listat e pritjes, mungesat periodike të materialeve dhe nevoja për shtim të personelit e investimeve. Megjithatë, sipas Bordit, vazhdimësia në menaxhim është e domosdoshme për përfundimin e reformave dhe projekteve strategjike në proces.
Sipas njoftimit, vendimi për riemërimin e Azizit synon të sigurojë stabilitet institucional, vazhdimësi të projekteve zhvillimore dhe konsolidim të mëtejshëm të sistemit shëndetësor publik në Kosovë./KP/