Shpëtohet 22-vjeçari në Kanionet e Osumit, po ndihmonte RENEA-n në kërkime
Po vazhdon operacioni kërkim-shpëtimit për gjetjen e 42-vjeçarit të zhdukur në kanionet e Kanionet e Osumit, përgjatë rrjedhës së Lumi Osum.
Gjatë operacionit, një vullnetar 22-vjeçar, i angazhuar në kërkimet për gjetjen e trupit të shtetasit me inicialet I.K., mbeti i bllokuar pasi gomonia me të cilën po lëvizte u përmbys në zonën e kanioneve, shkruan Top Channel.
Pas disa orësh ndërhyrjeje në një terren të vështirë dhe me kushte të ndërlikuara, rreth orës 04:45 të mëngjesit të së dielës, 22-vjeçari u bë i mundur të shpëtohej.
Ai është në gjendje të mirë shëndetësore.
Ndërkohë, operacioni për gjetjen e 42-vjeçarit vijon me kërkime intensive përgjatë lumit.
Top Lajme
Jobs
Deals